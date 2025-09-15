Тысячи рейсов по всей Европе – от Италии до Франции – испытывают значительные задержки и отмены в разных аэропортах. Где и когда эти забастовки состоятся в ближайшие месяцы рассказывает 24 Канал со ссылкой на TimeOut.

Какие забастовки ожидаются в Италии?

Законодательный запрет на проведение забастовок в Италии, действовавший с конца июля до начала сентября, истекает, что побуждает профсоюзы рабочих возобновить свои протесты, пишет Euronews. Всего на сентябрь запланировано 20 забастовок, а наиболее значительные акции запланированы на 14, 15 и 26 сентября.

15 сентября работники Trenitalia Intercity и IC в Калабрии проводят забастовку с 9:00 до 17:00, в то время, как местные забастовки в Ла-Специи, Умбрии и провинции Пиза могут вызвать дополнительные перебои в работе транспорта.

До 26 сентября ожидаются многочисленные забастовки в авиакомпаниях по всей стране, которые повлияют на грузчиков, наземный персонал и экипажи авиакомпании Volotea Airlines.

В каких еще странах будут забастовки в аэропортах?

Множество авиаработников по всей Европе объявили о намерениях начать забастовки, которые приведут к задержкам и отмене тысяч рейсов. Путешественникам стоит следить за информацией и датами протестов на ближайшие месяцы.

Португалия

Португальский наземный персонал втянут в трудовой спор со своим работодателем, авиакомпанией Menzies Aviation. Работники, которые отвечают за обработку багажа, регистрацию пассажиров и различные услуги аэропорта, выступают за повышение заработной платы, компенсацию за ночные смены и соблюдение ранее заключенных трудовых соглашений.

После месячной забастовки в августе члены SIMA объявили, что будут периодически бастовать до конца 2025 года или до разрешения конфликта.

Следующий период забастовок продлится с 19 по 22 и с 26 по 28 сентября .

. В октябре персонал будет выходить на работу в такие даты: 3 – 6 октября, 10 – 13, 17 – 20, 24 – 27.

персонал будет выходить на работу в такие даты: 3 – 6 октября, 10 – 13, 17 – 20, 24 – 27. В ноябре тоже запланированы забастовки на 7 – 10 ноября.

Ожидаются перебои в работе нескольких крупнейших аэропортов страны, в частности Лиссабон, Порту, Фару, Мадейру и Азорские острова.



Забастовки в аэропортах ЕС в сентябре / Фото Unsplash

Франция

В сентябре авиадиспетчеры Франции намерены провести забастовку после неудачных переговоров по заработной плате между их профсоюзом SNCTA и Управлением гражданской авиации (DGAC).

Запланированная забастовка продлится с 18 по 19 сентября и, как ожидается, повлечет значительные перебои в авиаперевозках, влияя не только на рейсы, прибывающих или отправляющихся из Франции, но и на те, проходящих транзитом через французское воздушное пространство.

Испания

Аэропорты по всей Испании тоже готовятся к перебоям в работе, поскольку компания Azul Handling, которая входит в группу Ryanair, угрожает забастовками из-за вероятных нарушений трудовых прав. Запланированные забастовки будут проходить каждую среду, пятницу, субботу и воскресенье с 5:00 до 9:00 утра и продлятся до конца 2025 года.

Забастовки коснутся следующих аэропортов: Аликанте, Барселона, Жирона, Ибица, Лансароте, Мадрид, Малага, Пальма-де-Майорка, Сантьяго-де-Компостела, Севилья, Южный Тенерифе и Валенсия.

