Європейський Союз вже підготував скоординований план та рекомендації щодо повернення додому українців, що тікали від війни, або ж зміну їхнього офіційного статусу, коли дозволять умови, повідомляє 24 Канал з посиланням на пресреліз Ради ЄС.

Цікаво Аеропорти ЄС охопили масові страйки: коли і де чекати затримок і скасувань рейсів

Які рекомендації щодо виходу українців зі статусу тимчасового захисту?

Рада Євросоюзу хоче, аби українці поверталися додому поступово і безпечно – коли це буде можливо. Втім, для тих, хто не зможе чи не захоче повернутися, будуть створені умови для переходу у інший легальний статус проживання.

Доречно готуватися до того дня, коли українці зможуть повернутися додому, щоб допомагати відбудовувати свою країну,

– заявив міністр у справах імміграції та інтеграції Данії Кааре Дибвад Бек.

Країни ЄС зможуть видавати спеціальні дозволи на проживання у випадку, якщо людина має сімейні зв'язки в країні, почала навчання чи знайшла роботу. Але у Євросоюзі також пропонуватимуть і програми для тих, хто хоче повернутися до України. Українці зможуть поїхати додому на деякий час, водночас не втрачаючи тимчасового захисту – такі програми будуть узгоджені з українською владою.

Окрім того, у ЄС планують відкрити й спеціальні центри, де українцям надаватимуть потрібну інформацію, допомагатимуть з пошуком роботи та документами. Та рекомендації, що ухвалили у Раді ЄС – це не закон, а тільки настанова, аби країни-члени діяли узгоджено.

Які ще новини про тимчасовий захист для українців слід знати?