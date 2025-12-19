Перед поїздкою до Польщі варто запам'ятати, які продукти та речі везти до цієї країни заборонено, аби не виникло "сюрпризів" на кордоні. Тож 24 Канал з посиланням на Europortal розповідає про основні правила.

Що не можна везти до Польщі?

Напередодні зимових свят правила ввезення продуктів та речей до сусідньої країни нічим не відрізняються від решти року. Польща – це країна Євросоюзу, а це значить, що ввізні правила вона має такі самі, як і у всьому ЄС.

Категорично заборонено ввозити до Польщі будь-які продукти з м'яса та молока. Це досить широка кількість товарів – зокрема, краще одразу викласти з валізи таку їжу:

ковбаси;

сосиски;

сири;

сало;

кисломолочні товари;

свіжі м'ясо та молоко;

консервовані продукти з м'яса та молока.

Дуже строго також перевіряють наявність зрізаних рослин, саджанців та насіння – тож краще не везти їх у подарунок. Також на одну людину можна везти не більше, ніж 2 кілограми фруктів та овочів.



Не всі продукти можна везти за кордон / Фото Pexels

Загалом без проблем можна везти цукерки, шоколад, печиво, оливки, фаршировані рибою, мед – але кількість цих продуктів не має перевищувати 2 кілограми.

Як краще їхати до Польщі перед святами?

У ДПСУ попереджають, що перед Різдвом та Новим роком на деяких пунктах пропуску можуть бути чималі черги, адже пасажиропотік збільшується на 25%. Тож краще обрати менш навантажені місця.