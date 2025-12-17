Для того, аби якомога швидше почати свою подорож, ще перед її початком слід дізнатися, де на кордоні найменші черги. Про те, які пункти пропуску обрати у Львівській області, розповідає 24 Канал з посиланням на ДПСУ.

Цікаво Вбивати ос та ритися у смітті дорого: ось 5 найдивніших штрафів у Німеччині

Де у Львівській області найменші черги на кордоні?

Щороку перед зимовими святами пасажиропотік через пункти пропуску у Львівській області зростає, адже українці їдуть за кордон за покупками чи на відпочинок. Два найбільш популярні пункти – "Шегині" та "Краківець" є також і найбільш завантаженими.

Досить помітна кількість людей у "Раві-Руській", "Угриневі" та "Грушеві". А найменші черги на пунктах пропуску "Смільниця" та "Нижанковичі".

Очікується, що трафік на пунктах пропуску зросте на чверть, і через це прикордонники вже поступово збільшують кількість особового складу та розгортають додаткові робочі місця. У дні Різдва та Нового року очікується нетривале зниження кількості людей, що хочуть перетнути кордон, а ось поступове зменшення пасажиропотоку варто очікувати лише після першого тижня січня.

Для швидшого перетину радимо обирати менш завантажені пункти та нічний або ранковий час,

– написали у ДПСУ.

Що ще потрібно знати українцям, що їдуть за кордон?