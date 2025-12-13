Які папери обов'язково потрібно мати водієві, щоб уникнути проблем, – розкаже 24 Канал з посиланням на МВС.

Дивіться також На кордоні з Румунією запрацювала система EES: що варто врахувати мандрівникам

Які документи потрібно мати водієві?

  • Дійсний закордонний паспорт

Очевидно, але критично важливо: паспорт має бути чинним і не простроченим. Деякі країни вимагають, щоб термін його дії становив не менше 3 – 6 місяців після дати в'їзду.

  • Водійське посвідчення

Для більшості європейських країн достатньо українського водійського посвідчення нового зразка. Однак у деяких державах або під час оренди авто можуть попросити міжнародне водійське посвідчення.

  • Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (техпаспорт)

Авто має бути офіційно зареєстроване. Дані в техпаспорті повинні повністю збігатися з реальними характеристиками автомобіля.

  • Довіреність на авто (якщо ви не власник)

Якщо автомобіль оформлений на іншу особу, потрібна нотаріально завірена довіреність із правом виїзду за кордон. Без цього документа прикордонники мають право відмовити у перетині кордону.

  • Страховий поліс "Зелена карта"

"Зелена карта" – це обов'язкове міжнародне автострахування. Вона повинна:

  1. Бути чинною на дату поїздки.
  2. Охоплювати країну, до якої ви прямуєте.
  3. Мати правильно зазначені дані авто.

Без "Зеленої карти" авто не випустять за кордон.

  • Документ про технічний стан авто

У деяких випадках можуть перевіряти: справність світлових приладів, відповідність номерних знаків, відсутність серйозних пошкоджень. Для комерційного транспорту або авто з причепом перелік вимог ще ширший.

  • Додаткові документи (за потреби)

Залежно від ситуації можуть знадобитися: документи на дітей, згода другого з батьків на виїзд, документи на причіп або багажник, підтвердження мети поїздки.


Які документи потрібні для поїздок за кордон / Фото Unsplash

В ЄС зросли штрафи за відсутність "Зеленої карти": що про це відомо?

Як пише на сайті relocate, поїздки власним авто до Європи 2025 року стали значно ризикованішими для українців, які виїжджають без чинної "Зеленої карти". Перевірки страхових полісів посилили, а нові штрафи у країнах ЄС виросли до сум, здатних серйозно вдарити по кишені.

Ось що передбачено у різних країнах Європи:

  • Польща: 300 – 8000 злотих (близько 2500 – 65 000 гривень), а з 2025 року – до 14 000 злотих. Часто авто затримують або евакуюють.
  • Німеччина: 250 – 1000 євро, повторне порушення – до 1800 євро. Можливе вилучення прав на 6 – 18 місяців і навіть ув'язнення до року.
  • Угорщина: 260 – 520 євро – авто можуть конфіскувати до моменту сплати штрафу.
  • Чехія: до 5000 крон (приблизно 8000 гривень) із затриманням транспортного засобу.
  • Італія: 841 – 3366 євро, можливе вилучення авто до трьох місяців.
  • Франція: до 3750 євро, передбачено арешт авто.
  • Іспанія: до 3000 євро, транспортний засіб конфіскують до оформлення поліса.
  • Словаччина: до 700 євро із затриманням авто.

Які категорично не можна везти за кордон?

  • Раніше ми писали, що м'ясо, молочні продукти та сільськогосподарська продукція заборонені для ввезення через ризики поширення шкідників і захворювань, та можуть бути конфісковані митниками.
  • Перевезення заборонених продуктів може призвести до штрафів від 50 до 1000 євро і навіть суворіших наслідків, включаючи заборону на в'їзд чи адміністративну відповідальність.