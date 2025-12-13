Какие бумаги обязательно нужно иметь водителю, чтобы избежать проблем, – расскажет 24 Канал со ссылкой на МВД.

Смотрите также На границе с Румынией заработала система EES: что стоит учесть путешественникам

Какие документы нужно иметь водителю?

Действительный загранпаспорт

Очевидно, но критически важно: паспорт должен быть действующим и не просроченным. Некоторые страны требуют, чтобы срок его действия составлял не менее 3 – 6 месяцев после даты въезда.

Водительское удостоверение

Для большинства европейских стран достаточно украинского водительского удостоверения нового образца. Однако в некоторых государствах или при аренде авто могут попросить международное водительское удостоверение.

Свидетельство о регистрации транспортного средства (техпаспорт)

Авто должно быть официально зарегистрировано. Данные в техпаспорте должны полностью совпадать с реальными характеристиками автомобиля.

Доверенность на авто (если вы не владелец)

Если автомобиль оформлен на другое лицо, нужна нотариально заверенная доверенность с правом выезда за границу. Без этого документа пограничники имеют право отказать в пересечении границы.

Страховой полис "Зеленая карта"

"Зеленая карта" – это обязательное международное автострахование. Она должна:

Быть действующей на дату поездки. Охватывать страну, в которую вы направляетесь. Иметь правильно указанные данные авто.

Без "Зеленой карты" авто не выпустят за границу.

Документ о техническом состоянии авто

В некоторых случаях могут проверять: исправность световых приборов, соответствие номерных знаков, отсутствие серьезных повреждений. Для коммерческого транспорта или авто с прицепом перечень требований еще шире.

Дополнительные документы (при необходимости)

В зависимости от ситуации могут понадобиться: документы на детей, согласие второго родителя на выезд, документы на прицеп или багажник, подтверждение цели поездки.



Какие документы нужны для поездок за границу / Фото Unsplash

В ЕС выросли штрафы за отсутствие "Зеленой карты": что об этом известно?

Как пишет на сайте relocate, поездки на собственном авто в Европу в 2025 году стали значительно более рискованными для украинцев, которые выезжают без действующей "Зеленой карты". Проверки страховых полисов усилили, а новые штрафы в странах ЕС выросли до сумм, способных серьезно ударить по карману.

Вот что предусмотрено в разных странах Европы:

Польша: 300 – 8000 злотых (около 2500 – 65 000 гривен), а с 2025 года – до 14 000 злотых. Часто авто задерживают или эвакуируют.

300 – 8000 злотых (около 2500 – 65 000 гривен), а с 2025 года – до 14 000 злотых. Часто авто задерживают или эвакуируют. Германия : 250 – 1000 евро, повторное нарушение – до 1800 евро. Возможно изъятие прав на 6 – 18 месяцев и даже заключение до года.

: 250 – 1000 евро, повторное нарушение – до 1800 евро. Возможно изъятие прав на 6 – 18 месяцев и даже заключение до года. Венгрия: 260 – 520 евро – авто могут конфисковать до момента уплаты штрафа.

260 – 520 евро – авто могут конфисковать до момента уплаты штрафа. Чехия: до 5000 крон (примерно 8000 гривен) с задержанием транспортного средства.

до 5000 крон (примерно 8000 гривен) с задержанием транспортного средства. Италия: 841 – 3366 евро, возможно изъятие авто до трех месяцев.

841 – 3366 евро, возможно изъятие авто до трех месяцев. Франция: до 3750 евро, предусмотрен арест авто.

до 3750 евро, предусмотрен арест авто. Испания: до 3000 евро, транспортное средство конфискуют до оформления полиса.

до 3000 евро, транспортное средство конфискуют до оформления полиса. Словакия: до 700 евро с задержанием авто.

Какие категорически нельзя везти за границу?