Прикордонники все частіше звертають увагу на повноту пакета документів, а будь-яка помилка чи нестача може обернутися відмовою у в'їзді. Що це за документ – розкаже 24 Канал з посиланням на Visit Ukraine.

Який документ обов'язково потрібно мати?

Мовиться про медичну страховку. Без неї прикордонники мають право не пропустити мандрівника. Медичне страхування потрібне абсолютно всім українцям, які в'їжджають до Польщі:

як по безвізу,

так і за візою чи картою побиту.

Відсутність поліса може стати підставою для відмови у перетині кордону.

Який поліс потрібно оформити?

Як пише Міністерство у справах іноземців Польщі, для подорожей тривалістю 3 – 30 днів достатньо стандартного туристичного страхового поліса, який покриває:

невідкладну медичну допомогу;

госпіталізацію;

оперативні втручання;

транспортування в лікарню;

репатріацію у разі смерті.



Без якого важливого документу українців не пустять у Польщу / Фото ДПСУ

Якщо українець планує в Польщі навчання, роботу чи перебування під тимчасовим захистом, поліс повинен відповідати суворішим вимогам:

мінімальна сума покриття – 30 000 євро;

дія поліса – щонайменше 3 місяці;

покриття – вся Шенгенська зона;

можливість продовження страховки без виїзду з Польщі.

Страховий поліс має:

бути виданим ліцензованою українською страховою компанією; мати переклад англійською або польською мовою; містити дані, які повністю відповідають вашим паспортним даним та візовим документам.

Будь-які невідповідності можуть стати причиною додаткової перевірки або відмови у в’їзді.

Які продукти категорично не можна везти за кордон?

Раніше ми писали, що існує перелік продуктів, які не можна перевозити через кордон. До них належать м'ясо, молочні продукти та сільськогосподарська продукція. Все через ризики поширення шкідників і захворювань. Перевезення заборонених продуктів може призвести до штрафів від 50 до 1000 євро і навіть суворіших наслідків, зокрема заборони на в'їзд чи адміністративної відповідальності.