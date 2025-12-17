Для того, чтобы как можно быстрее начать свое путешествие, еще перед его началом следует узнать, где на границе наименьшие очереди. О том, какие пункты пропуска выбрать во Львовской области, рассказывает 24 Канал со ссылкой на ГПСУ.

Где во Львовской области наименьшие очереди на границе?

Ежегодно перед зимними праздниками пассажиропоток через пункты пропуска во Львовской области растет, ведь украинцы едут за границу за покупками или на отдых. Два наиболее популярные пункты – "Шегини" и "Краковец" также и наиболее загруженными.

Достаточно заметное количество людей в "Раве-Русской", "Угриневе" и "Грушеве". А наименьшие очереди на пунктах пропуска "Смильница" и "Нижанковичи".

Ожидается, что трафик на пунктах пропуска возрастет на четверть, и поэтому пограничники уже постепенно увеличивают количество личного состава и разворачивают дополнительные рабочие места. В дни Рождества и Нового года ожидается непродолжительное снижение количества людей, что хотят пересечь границу, а вот постепенное уменьшение пассажиропотока стоит ожидать только после первой недели января.

Для быстрого пересечения советуем выбирать менее загруженные пункты и ночное или утреннее время,

– написали в ГПСУ.

