Канадка Дженна живет в Германии уже более 10 лет и за это время узнала о немало странных законов Германии, за нарушение которых предусмотрены немалые штрафы. И для того, чтобы избежать их, лучше знать о законах заранее, сообщает 24 Канал со ссылкой на Life in Germany.

Какие необычные штрафы можно получить в Германии?

Обращаться к полицейскому на "ты"

В Германии есть два способа обращения – "du" и "Sie". Первое неформальное, а второе – формальное. И в некоторых землях Германии намеренное обращение к полицейскому на "ты" может быть незаконным, а значит, повлечет за собой штраф.

Убить осу

Немногие люди знают, что убивать ос в Германии незаконно. Блогерша рассказала, что узнала об этом странном законе после того, как обнаружила гнездо ос в спальне своего сына. Она собиралась просто уничтожить его, но в соцсетях немало немцев написали ей, что делать это запрещено.

Штраф за убийство ос начинается от 5000 евро и может достичь даже невероятной суммы в 50 000 евро.

Кроме того, нельзя также самостоятельно убирать осиное гнездо – для этого нужно обратиться в специальную компанию и заплатить за то, что гнездо безопасно переместят из дома.

Канадка рассказала о необычных штрафах в Германии:

Рыться в мусорном баке

Запрещено в Германии не только рыться в мусоре, но и забирать что-либо с улицы. Даже если соседи выносят замечательную мебель, которая им больше не нужна, как только они оказываются на тротуаре, они становятся собственностью города – а это значит, что если их забрать, можно получить штраф до 10 000 евро.

А в некоторых городах даже поощряют людей жаловаться в полицию, если кто-то заметит другого человека, что забирает чужой мусор.

Шум в воскресенье

Каждый день в течение недели в Германии есть так называемые "тихие часы", длящиеся примерно с 12:00 до 15:00, и в это время запрещено шуметь. Но воскресенье является днем для расслабления и отдыха, и поэтому проводить любые шумные работы запрещено.

В частности, нельзя делать ремонт, косить газон и тому подобное.

Оставаться без горючего на автобане

Так, в Германии могут оштрафовать за то, что в вашей машине не вовремя закончится топливо – поэтому во время поездок по стране за этим следует внимательно следить. Это может создать пробки на дороге и потенциально опасную ситуацию, поэтому штраф за такое нарушение составляет 70 евро.

