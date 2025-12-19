Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міністерку внутрішньої безпеки США Крісті Ноем.

Чому програму закривають?

Відповідне рішення ухвалили за дорученням президента Дональда Трампа після стрілянини, що сталася в Університеті Брауна.

Крісті Ноем пояснила, що підозрюваний у стрілянині Клаудіо Мануель Невеш Валенте потрапив до Сполучених Штатів у 2017 році саме за програмою DV1 та отримав грін-карту.

Цю мерзенну особу ніколи не слід було допускати до нашої країни,

– написала вона.

Ноем нагадала, що у 2017 році Дональд Трамп вже боровся за припинення цієї програми після теракту в Нью-Йорку, коли бойовик ІДІЛ здійснив наїзд вантажівкою на людей, убивши вісьмох осіб. Відомо, що злочинець також в'їхав до США за програмою DV1.

Довідка. Грін-карта – це посвідка, що дає іноземцям право постійно жити та працювати в США, а також подавати документи на громадянство через 5 років. Фактично, вона є ключем до життя в Америці.

Міністерка внутрішньої безпеки заявила, що Службі громадянства та імміграції США (USCIS) наказано негайно призупинити DV1, "щоб жоден американець більше не постраждає від цієї катастрофічної програми".

Що сталося в Університеті Брауна?