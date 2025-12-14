Стрілянина сталася на кампусі Ліга Плюща. Озброєний чоловік зайшов до навчального корпусу інженерії та фізики й відкрив вогонь в аудиторії. Там якраз студенти готувалися до фінальних іспитів, передає 24 Канал із посиланням на CNN і Assosiated Press.

Що відомо про стрілянину у Браунському університеті?

Внаслідок нападу загинули двоє студентів. Ще 9 людей отримали поранення, 8 з них – це студенти. Постраждалих доправили до лікарні. Більшість перебуває у критичному стані.

Пошуки стрільця тривають. Відомо, що він утік із будівлі пішки. Його розшукують понад 400 правоохоронців, зокрема поліція, ФБР і федеральні служби. Підозрюваного описують як чоловіка близько 30 років у темному одязі. Свідки повідомили, що він міг носити сіру маску з камуфляжем.

Для району навколо кампусу Університету Брауна діє наказ залишатися в укритті.

ФБР запустило сайт, куди громадяни можуть надсилати фото та відео, які можуть стосуватися підозрюваного у стрілянині. Поліція Провіденса також відкрила телефонну лінію для повідомлень від очевидців.

Кампус університету кілька годин був у повному локдауні: студенти барикадувалися в аудиторіях і бібліотеках. Поліція поступово перевірила будівлі та вивела людей у безпечні місця.

Президент Дональд Трамп заявив, що його поінформували про інцидент.

Суботній напад – перша стрілянина в навчальному закладі Род-Айленду щонайменше з 2008 року.

Цього року в США вже зафіксовано понад 70 стрілянин у школах.

Інші випадки стрілянини в університетах і школах