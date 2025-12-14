Стрілянина сталася на кампусі Ліга Плюща. Озброєний чоловік зайшов до навчального корпусу інженерії та фізики й відкрив вогонь в аудиторії. Там якраз студенти готувалися до фінальних іспитів, передає 24 Канал із посиланням на CNN і Assosiated Press.
Що відомо про стрілянину у Браунському університеті?
Внаслідок нападу загинули двоє студентів. Ще 9 людей отримали поранення, 8 з них – це студенти. Постраждалих доправили до лікарні. Більшість перебуває у критичному стані.
Пошуки стрільця тривають. Відомо, що він утік із будівлі пішки. Його розшукують понад 400 правоохоронців, зокрема поліція, ФБР і федеральні служби. Підозрюваного описують як чоловіка близько 30 років у темному одязі. Свідки повідомили, що він міг носити сіру маску з камуфляжем.
Для району навколо кампусу Університету Брауна діє наказ залишатися в укритті.
ФБР запустило сайт, куди громадяни можуть надсилати фото та відео, які можуть стосуватися підозрюваного у стрілянині. Поліція Провіденса також відкрила телефонну лінію для повідомлень від очевидців.
Кампус університету кілька годин був у повному локдауні: студенти барикадувалися в аудиторіях і бібліотеках. Поліція поступово перевірила будівлі та вивела людей у безпечні місця.
Президент Дональд Трамп заявив, що його поінформували про інцидент.
Суботній напад – перша стрілянина в навчальному закладі Род-Айленду щонайменше з 2008 року.
Цього року в США вже зафіксовано понад 70 стрілянин у школах.
Інші випадки стрілянини в університетах і школах
- 10 вересня в Університеті штату Юта відбулася стрілянина. 22-річний Тайлер Робінсон вистрілив у трампіста Чарлі Кірка, який виступав перед студентами. Політик від отриманих поранень помер у лікарні.
- В австрійському місті Грац сталася стрілянина в школі: загинули 9 осіб (6 жінок і 3 чоловіки), ще 12 людей поранені. Інцидент трапився 10 червня близько 10 ранку. За словами свідків, пролунало понад 20 пострілів, стрілець відкрив вогонь у двох класах. Його тіло знайшли у шкільній туалетній кімнаті.
- 24 листопада вранці на подвір'ї школи №13 у Львові сталася стрілянина. Один чоловік поранений і госпіталізований. Між батьками учнів стався конфлікт. Один із чоловіків використав пневматичний пістолет і вистрілив чотири рази, потрапивши у живіт і ногу опонента.