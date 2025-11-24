Виявилося, що стрілянину влаштував батько одного із учнів початкової школи. Поліція вже розпочала кримінальне провадження за статтею про хуліганство, передає 24 Канал.

Дивіться також У ТЦК Кременчука сталася стрілянина, є поранені: у відомстві розповіли деталі

Що відомо про стрілянину на Сихові?

Як розповіли у поліції та Львівській міській раді, вранці у директора відбувалася зустріч батьків двох однокласників, які мали між собою конфлікт. Вирішити проблему між дітьми не вдалося, і тоді дорослі вирішили продовжити суперечку надворі. Під час словесної перепалки один із чоловіків дістав пневматичний пістолет і чотири рази вистрілив в опонента, влучивши йому у живіт і ногу. Потерпілого госпіталізували. Ніхто з дітей і вчителів не постраждав.

Тим часом у мережі з'явилося відео конфлікту. На оприлюднених кадрах видно бійку чоловіків, а також чути постріли.

Стрілянина на подвір'ї школі на Сихові: дивіться відео

Які ще відомі випадки стрілянини у навчальних закладах?