Люди намагалися сховатися чи забарикадуватися, місце оточила поліція – стрільця ліквідували. Все, що відомо про стрілянину в університеті у Празі – передає 24 Канал.

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Деталі інциденту в університеті

Близько 15:55 за місцевим часом невідомий розпочав стрілянину у Карловому університеті Праги. Трагедія сталася у будівлі факультету мистецтв, розташованій на площі Яна Палаха. Це приблизно за 500 метрів від історичного Карлового мосту, що має популярність серед туристів.

За повідомленнями поліції, відомо про вбитих, ще декілька десятків були поранені. Люди намагалися сховатися у бібліотеці, кабінетах і навіть на даху. Вони барикадувалися прилеглими до них предметами, як от стільці чи столи. Поліція оточила територію навколо факультету та закликала мешканців прилеглих будинків не виходити.

Студенти та викладачі ховалися від стрільця в аудиторіях / Фото Jakob Weizman

У поліції повідомили, що стрільця було ліквідовано. Самі ж студенти, які в цей час перебували на факультеті, стверджують, що знають стрільця – він нібито вистрілив собі у шию.

Варто зазначити, що вдень співробітникам університету та студентам надійшли електронні листи, що закликали забарикадуватися. Такі ж повідомлення отримали й у Школі мистецтв та промисловості, що розміщена також на площі Палаха.

Люди намагалися сховатися від нападника на даху / Фото elias

Скільки осіб загинуло

За попередньою інформацією рятувальної служби Праги, внаслідок стрілянини 15 людей загинули. Також відомо, що близько 24 особи зазнали поранення, серед них 9 перебувають у важкому стані. Цифри жертв можуть ще змінитися.

Ми підтвердили одиниці загиблих і велику кількість поранених. Спектр травм широкий – від дуже важких до середньої тяжкості та легких,

– зазначили у Медичній службі порятунку.

Речник МЗС Олег Ніколенко у коментарі 24 Каналу зазначив, що інформація про постраждалих українців наразі не надходила. Українська сторона тримає зв'язок з чеськими правоохоронцями.

Важливо! Для українців відкрили спеціальну гарячу лінію за номером: +420 602 224 938.

Ким був стрілець

Вдень поліція Чехії оголосила у розшук 24-річного студента Карлового університету Давида Козака. Правоохоронці пов'язують цього хлопця з випадком насильницької смерті в селі Кладно. Як з'ясувалося пізніше, саме він влаштував стрілянину на факультеті мистецтв. Він мертвий.

Стрільцем був студент Давид Козак / Фото правоохоронних органів

У прилеглій інформації зазначалося. що Козак може бути озброєний. Мотив дій студента наразі невідомий. Однак начальник поліції Мартін Вондрашек зазначає, що того міг надихнути випадок, який стався за кордоном у минулому. Ймовірно, мова йде про російських "скулшутерів".

Очевидці зняли винуватця трагедії, коли той був на даху / Фото соцмереж

Давид Козак навчався та здобув ступінь бакалавра історії та європейських студій, а потім продовжив навчання на магістратурі як історик, що спеціалізується на Польщі.

Нападник надихався росіянами

Давид Козак, ймовірно, мав власний телеграм-канал, який вів російською мовою. Його створили 9 грудня і у першому пості нападник наголошував, що прагне покінчити з життям і "хоче залишити якомога більше болю". Він зазначав, що прагне вчинити "скулшутінг".

Зокрема, він писав, що йому дуже "допомогла" Аліна Афанаскіна. Сам стрілець зазначив, що його вона його дуже надихнула, але "мало убила", і що він "спробує виправити це". Також він писав, що хотів стати маніяком, але вирішив, що масові вбивства "краще".

Я завжди хотів убивати, думав, стану маніяком у майбутньому... Потім, коли Ільназ скоїв стрільбу, я усвідомив, що значно вигідніше робити масові вбивства, а не серійні. Сидів... Чекав... Мріяв... Хотів... але Аліна стала останньою точкою. Вона, наче вчасно прийшла до мене на допомогу з небес,

– написав Давид Козак.

Пости Давида Козака транслювали нестабільний стан / фото з телеграм-каналу нападника

Реакція чеської влади та Зеленського

Дізнавшись про стрілянину прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала скасував свою робочу програму в Оломоуці, щоб повернутися до Праги.

Офіс президента країни повідомив, що й президент республіки Петр Павел терміново повертається з відрядження з Франції. Зазначається, що відразу після повернення він зустрінеться з силами безпеки держави.