Олег Ніколенко – речник МЗС України – у коментарі 24 Каналу відповів, чи є серед них українці. Наразі у відомстві відслідковують ситуацію довкола стрілянини.

Зверніть увагу У центрі Праги відбулася стрілянина в університеті: є загиблі та поранені

Інформація про постраждалих українців наразі не надходила. Українські дипломати тримають зв‘язок із чеськими правоохоронцями,

– наголосив Ніколенко.

Для українців відкрили гарячу лінію. Зателефонувати можна за номером: +420 602 224 938.

Стрілянина у Празі – що відомо

Невідомий вдень 21 грудня розпочав стрілянину у Карловому університеті Праги. Трагедія сталася у будівлі факультету мистецтв, розташованій на площі Яна Палаха. Люди намагалися сховатися. Зокрема, навіть на даху.

Спершу кількість жертв не повідомляли. Водночас станом на 18:00 оголосили про 11 жертв стрілянини у Празі. Відомо, що нападник – мертвий. Окрім того, є десятки постраждалих. Деталей про їхній стан наразі не розкривають.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним загиблих внаслідок стрілянини у Празі. Українці – з чеським народом.