Олег Ніколенко – речник МЗС України – у коментарі 24 Каналу відповів, чи є серед них українці. Наразі у відомстві відслідковують ситуацію довкола стрілянини.
Зверніть увагу У центрі Праги відбулася стрілянина в університеті: є загиблі та поранені
Інформація про постраждалих українців наразі не надходила. Українські дипломати тримають зв‘язок із чеськими правоохоронцями,
– наголосив Ніколенко.
Для українців відкрили гарячу лінію. Зателефонувати можна за номером: +420 602 224 938.
Стрілянина у Празі – що відомо
Невідомий вдень 21 грудня розпочав стрілянину у Карловому університеті Праги. Трагедія сталася у будівлі факультету мистецтв, розташованій на площі Яна Палаха. Люди намагалися сховатися. Зокрема, навіть на даху.
Спершу кількість жертв не повідомляли. Водночас станом на 18:00 оголосили про 11 жертв стрілянини у Празі. Відомо, що нападник – мертвий. Окрім того, є десятки постраждалих. Деталей про їхній стан наразі не розкривають.