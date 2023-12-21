Про інцидент інформує поліція Чехії та місцеві ЗМІ. Згідно з повідомленнями, смертельна стрілянина сталася у будівлі факультету мистецтв.
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Стрілянина в університеті Праги
Стрілянина сталася в Карловому університеті, що розташований на площі Яна Палаха в центрі Праги, близько 15:55 за місцевим часом (16:55 за київським часом). Нині прилегла територія повністю перекрита.
За попередньою інформацією, унаслідок стрілянини є кілька жертв. Також відомо про десятки поранених, але точну кількість постраждалих у поліції поки що не називали.
За попередньою інформацією, можемо підтвердити, що на місці події є загиблі та поранені,
– повідомили у поліції.
В центрі Праги відбулася стрілянина: дивіться відео
Наразі всю будівлю університету евакуюють. У поліції також додали, що нападника вже ліквідували.
Площу біля університету, де сталася стрілянина, перекрили: дивіться відео
Міністр внутрішніх справ Чехії закликав громадян, які перебувають у центрі Праги, не наближатися до місця, де відбулася стрілянина, а також дотримуватися вказівок поліції. Наразі на площі продовжують працювати правоохоронці.
В Карловому університеті сталася стрілянина – більше у галереї
На місці смертельної стрілянини також працюють рятувальники та медики, а також психолог, який разом з командою надає допомогу постраждалим. Як повідомляють місцеві ЗМІ, серед постраждалих є легкі, середні та тяжкі поранені.
У мережі також повідомляють, що у другій половині дня співробітники університету та студенти отримали електронні листи, у яких мовилося, що їм необхідно забарикадуватися. Як розповідають свідки журналістам, вони ховалися від стрілка у бібліотеці, а також зачинялися у кабінетах.
Як в університеті ховалися від стрілка
Такі ж листи надійшли й на електронну пошту Школи мистецтв та промисловості, яка також розташована на площі Яна Палаха у центрі Праги.