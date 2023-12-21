Про інцидент інформує поліція Чехії та місцеві ЗМІ. Згідно з повідомленнями, смертельна стрілянина сталася у будівлі факультету мистецтв.

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Стрілянина в університеті Праги

Стрілянина сталася в Карловому університеті, що розташований на площі Яна Палаха в центрі Праги, близько 15:55 за місцевим часом (16:55 за київським часом). Нині прилегла територія повністю перекрита.

За попередньою інформацією, унаслідок стрілянини є кілька жертв. Також відомо про десятки поранених, але точну кількість постраждалих у поліції поки що не називали.

За попередньою інформацією, можемо підтвердити, що на місці події є загиблі та поранені,

– повідомили у поліції.

Станом на 17:50 відомо про 11 загиблих та понад 30 постраждалих унаслідок стрілянини. Такі дані повідомили у пресслужбі рятувальників. Правоохоронці також оголосили у розшук чоловіка, який може бути причетний до стрілянини.

В центрі Праги відбулася стрілянина: дивіться відео

Наразі всю будівлю університету евакуюють. У поліції також додали, що нападника вже ліквідували.

Площу біля університету, де сталася стрілянина, перекрили: дивіться відео

Міністр внутрішніх справ Чехії закликав громадян, які перебувають у центрі Праги, не наближатися до місця, де відбулася стрілянина, а також дотримуватися вказівок поліції. Наразі на площі продовжують працювати правоохоронці.

В Карловому університеті сталася стрілянина – більше у галереї

На місці смертельної стрілянини також працюють рятувальники та медики, а також психолог, який разом з командою надає допомогу постраждалим. Як повідомляють місцеві ЗМІ, серед постраждалих є легкі, середні та тяжкі поранені.

У мережі також повідомляють, що у другій половині дня співробітники університету та студенти отримали електронні листи, у яких мовилося, що їм необхідно забарикадуватися. Як розповідають свідки журналістам, вони ховалися від стрілка у бібліотеці, а також зачинялися у кабінетах.

Як в університеті ховалися від стрілка

Такі ж листи надійшли й на електронну пошту Школи мистецтв та промисловості, яка також розташована на площі Яна Палаха у центрі Праги.