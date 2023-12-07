Правоохоронці схиляються до думки, що, наймовірніше стрілянину у центрі міста влаштували місцеві банди.

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Серед поранених – помічниця євродепутата

Так, як повідомляють ЗМІ, напередодні близько 19:30 на авеню la Toison d'Or невідомий чи невідомі відкрили стрільбу. Поранення отримали четверо людей. Один із постраждалих отримав важкі травми.

Серед потерпілих – помічниця євродепутата від Європейської народної партії. Відомо, що жінка була поранена та доставлена до лікарні. Її життю нічого не загрожує.

Мер комуни Іксель Крістос Доулкерідіс вважає, що інцидент може бути пов'язаний із розбірками щодо наркотиків.

Також медіа повідомляють, що зловмисників, які розпочали стрілянину, наразі затримати не вдалося.

Теракт у Брюсселі

У столиці Бельгії 16 жовтня неподалік від стадіону імені короля Бодуена, де проходив матч відбору на Євро-2024 між збірними Бельгії і Швеції, зловмисник застрелив двох футбольних вболівальників, одягнутих у футболки шведської збірної з футболу. Зробив він це під вигук "Аллаху Акбар".

Тоді Матч Бельгія – Швеція зупинили.

Самого злочинця Абдесалем Лассуе змогли розшукати лише на ранок 17 жовтня. Під час затримання він чинив спротив, тому правоохоронці вимушено відкрили вогонь. З пораненнями чоловіка госпіталізували, проте він помер у реанімації.

Згодом стало відомо, що поліції вдалося затримати спільника Лассуе, який продав тому зброю для нападу. Співучасником теракту виявився 44-річний тунісець, який проживав у Тервюрені.