Чоловіка, який може бути причетним до смертельного теракту у Брюсселі, заарештували. Стрілянина сталася 16 жовтня неподалік від стадіону імені короля Бодуена, де проходив матч відбору на Євро-2024 між збірними Бельгії і Швеції.

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Йому висунули обвинувачення

44-річного тунісця, який проживав у Тервюрені, арештували через зв’язок із зброєю, яку зловмисник використав під час нападу.

Він обмінювався із брюссельським терористом, який вбив двох людей й поранив ще одного, фотографіями гвинтівки AR-15, яку й використали для нападу, й поділився кількома закодованими контактами.

Під час розслідування бельгійські правоохоронці обшукали одне помешкання у передмісті Брюсселя Тервюрені й одне – в містечку Тонгерен на сході країни.

Затриманому висунули обвинувачення у вбивстві та замаху на вбивство в терористичному контексті, а також в участі у діяльності терористичної організації,

– повідомили в прокуратурі Бельгії.

Підозрюваного вже притягували до відповідальності.

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