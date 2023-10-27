Чоловіка, який може бути причетним до смертельного теракту у Брюсселі, заарештували. Стрілянина сталася 16 жовтня неподалік від стадіону імені короля Бодуена, де проходив матч відбору на Євро-2024 між збірними Бельгії і Швеції.
Дивіться також Пам'яті жертв теракту в Брюсселі: всі матчі відбору Євро-2024 почнуться хвилиною мовчання
Йому висунули обвинувачення
44-річного тунісця, який проживав у Тервюрені, арештували через зв’язок із зброєю, яку зловмисник використав під час нападу.
Він обмінювався із брюссельським терористом, який вбив двох людей й поранив ще одного, фотографіями гвинтівки AR-15, яку й використали для нападу, й поділився кількома закодованими контактами.
Під час розслідування бельгійські правоохоронці обшукали одне помешкання у передмісті Брюсселя Тервюрені й одне – в містечку Тонгерен на сході країни.
Затриманому висунули обвинувачення у вбивстві та замаху на вбивство в терористичному контексті, а також в участі у діяльності терористичної організації,
– повідомили в прокуратурі Бельгії.
Підозрюваного вже притягували до відповідальності.
Теракт у Брюсселі 16 жовтня: головне
- Увечері 16 жовтня, у центрі Брюсселя на площі Сентелетт пролунали постріли. Стрілянина сталася неподалік від стадіону імені короля Бодуена, де проходив матч відбору на Євро-2024 між збірними Бельгії і Швеції.
- Чоловік під вигук "Аллаху Акбар" застрелив двох футбольних фанатів, які були одягнені й футболки шведської збірної з футболу. Одна жінка отримала поранення.
- Матч Бельгія – Швеція було зупинено. Коментатор матчу Бельгія – Швеція повідомив, що гравців команд спеціально не випустили з роздягалень з міркувань безпеки. До того ж бельгійська влада вже оголосила найвищий рівень терористичної небезпеки.
- Одразу після інциденту виступив прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо. Він назвав цей вчинок "боягузливим нападом" і підтвердив, що зловмисник націлився саме на громадян Швеції.
- Абдесалем Лассуе, який скоїв теракт, змогли розшукати лише на ранок 17 жовтня. Втім, під час затримання він чинив спротив, тому правоохоронці вистрелили у терориста. З пораненнями його госпіталізували, проте він помер у реанімації.