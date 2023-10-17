Відомо, що зловмисник – 45-річний тунісець Абдесалем Лассуе. Напередодні стрілянини він опублікував відео, у яких заявив, що є членом ІДІЛ, й називав себе "моджахедом, який бореться за справу Бога".

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Свідки стрілянини розповідали, що Абдесалем Лассуе під час стрілянини кричав "Аллаху Акбар". У поліції розповіли, що зловмисник прибув до Бельгії у 2019 році. Він відразу подав заяву про надання притулку, проте отримав відмову. Втім, Абдесалем не виїхав з Бельгії. Член ІДІЛ, як він сам себе ідентифікував у відео перед стріляниною, проживав у комуні Схарбек.

У базах бельгійської поліції мовиться, що тунісця вже підозрювали у контрабанді людей, проте його провини не довели й вагомих доказів не знайшли. Крім того, Абдесалем мав судимість у Тунісі.

У 2016 році поліція Бельгії вже отримувала інформацію, що Абдесалем – радикально налаштований, але під час обшуків правоохоронці не виявили нічого, що б вказувало на це. Ба більше, у 2023 році на злочинця вже скаржилися до поліції. Бельгієць заявив, що Абдесалем погрожував йому, проте поліція й тоді не змогла засудити тунісця.

У своїх соцмережах Абдесалем активно висвітлював війну між Ізраїлем та ХАМАС. Втім, правоохоронці вважають, що стрілянина у центрі Брюсселя перед футбольним матчем не пов'язана з цими подіями.

Газета Het Laatste Nieuws припускає, що мотивом для нападу на шведів могло стати спалення Корану, яке відбулося ще кілька місяців тому.

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