Известно, что злоумышленник – 45-летний тунисец Абдесалем Лассуэ. Накануне стрельбы он опубликовал видео, в которых заявил, что является членом ИГИЛ, и называл себя "моджахедом, борющимся за дело Бога".

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Что известно о мужчине, совершившем теракт

Свидетели стрельбы рассказывали, что Абдесалем Лассуэ во время стрельбы кричал "Аллаху Акбар". В полиции рассказали, что злоумышленник прибыл в Бельгию в 2019 году. Он сразу подал заявление о предоставлении убежища, однако получил отказ. Впрочем, Абдесалем не уехал из Бельгии. Член ИГИЛ, как сам себя идентифицировал в видео перед стрельбой, проживал в коммуне Схарбек.

В базах бельгийской полиции говорится, что тунисцы уже подозревали в контрабанде людей, однако его вины не доказали и веских доказательств не нашли. Кроме того, Абдесалем был судим в Тунисе.

В 2016 году полиция Бельгии уже получала информацию, что Абдесалем – радикально настроенный, но во время обысков правоохранители не обнаружили ничего, что указывало бы на это. Более того, в 2023 году на преступника уже жаловались в полицию. Бельгиец заявил, что Абдесалем угрожал ему, однако полиция и тогда не смогла осудить тунисца.

В своих соцсетях Абдесалем активно освещал войну между Израилем и ХАМАС. Впрочем, правоохранители считают, что стрельба в центре Брюсселя перед футбольным матчем не связана с этими событиями.

Газета Het Laatste Nieuws предполагает, что поводом для нападения на шведов могло стать сожжение Корана, которое произошло еще несколько месяцев назад.

Теракт в центре Брюсселя: главное