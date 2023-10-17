Об этом сообщает издание RTL News. В Брюсселе до сих пор введен максимальный уровень террористической угрозы.

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Сначала сообщили о ликвидации мужчины

Министр внутренних дел Бельгии Аннелис Верлинден заявила, что мужчина задержан. Во время операции стражи порядка стреляли в нападающего. Сначала появилась информация, что его могли застрелить. Однако впоследствии сообщили, что он находится в реанимации.

Мужчину задержали в брюссельской коммуне Схарбек, пока там патрулирует полиция.

По словам чиновницы, в заведении нашли оружие, из которого мужчина, вероятно, и совершил нападения на людей.

"Это увеличивает вероятность, что преступник пойман. Мы взяли отпечатки пальцев, чтобы быть уверенными на 100%", – добавила Верлинден.

Заметим, что официально личность нападавшего еще не установили.

Заметьте. Мужчина записал видеообращение, в котором заявил, что совершенное им убийство двух человек – это "месть Евросоюзу за поддержку Израиля и смерти мусульман".

Что известно о нападающем

Как пишет hln.be, подозреваемый – 45-летний Абдесалем Лассуэ – радикализированный тунисец из Шаербека, нелегально находящийся в Брюсселе.



Абдесалем Лассуэ – подозреваемый в совершении теракта в Брюсселе / Фото Sky News

Он прибыл в Швецию в 2019 году и подал заявление о предоставлении убежища в ноябре того же года. В октябре 2020 года его заявление о предоставлении убежища было отклонено. Мужчину уже подозревали в незаконных действиях: в частности, что он занимался контрабандой людей.

Дома у Абдесалама уже провели обыски, но они не принесли желаемого результата.

Кратко о теракте