Про це повідомляє видання RTL News. У Брюсселі досі запроваджено максимальний рівень терористичної загрози.

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Спершу повідомили про ліквідацію чоловіка

Міністерка внутрішніх справ Бельгії Аннеліс Верлінден заявила, що чоловіка затримано. Під час операції правоохоронці стріляли у нападника. Тож, спершу з'явилась інформація, що його могли застрелити. Однак, згодом повідомили, що він у реанімації.

Чоловіка затримали у брюссельській комуні Схарбек, наразі там патрулює поліція.

За словами чиновниці, у закладі знайшли зброю, з якої чоловік, ймовірно, і здійснив напади на людей.

"Це збільшує ймовірність, що злочинець спійманий. Ми взяли відбитки пальців, щоб бути впевненими на 100%", – додала Верлінден.

Зауважимо, що офіційно особу нападника ще не встановили.

Зауважте. Чоловік записав відеозвернення, в якому заявив, що скоєне ним вбивство двох людей – це "помста Євросоюзу за підтримку Ізраїлю та за смерті мусульман".

Що відомо про нападника

Як пише hln.be, підозрюваний – 45-річний Абдесалем Лассуе – радикалізований тунісець із Схарбека, який нелегально перебуває в Брюсселі.



Абдесалем Лассуе – підозрюваний у вчиненні теракту у Брюсселі / Фото Sky News

Він приїхав до Швеції у 2019 році та подав заяву про надання притулку у листопаді того ж року. У жовтні 2020 року його заяву про надання притулку відхилили. Чоловіка уже підозрювали у незаконних діях: зокрема, що він займався контрабандою людей.

Вдома у Абдесалема уже провели обшуки, але вони не принесли бажаного результату.

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