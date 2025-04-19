Відомо, що сталося займання на підприємстві. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника ОВА Івана Федорова.

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Росія вдарила по Запоріжжю

Федоров повідомив, що вночі та під ранок 19 квітня окупанти атакували область ударними БпЛА типу "Шахед".

Ворог завдав 2 удари по Запоріжжю.

Внаслідок атаки сталася пожежа на території автотранспортного підприємства,

– ідеться в повідомленні.

Станом на 7:22 вогнеборці продовжують ліквідовувати наслідки ворожих обстрілів.

Ще один удар, який скоїли окупанти, прийшовся по території населеного пункту Магдалинівка Запорізького району. Зафіксовано, що там внаслідок атаки є пошкодження.

Зокрема, внаслідок удару вибуховою хвилею та уламками пошкоджено житлові будинки, гараж та автівку.

Федоров також повідомив, чи є потерпілі. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.