У Харкові постраждав Київський район, також у Запоріжжі зафіксували пожежу. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Хронологія ночі Росія атакує Україну "Шахедами": для яких областей загроза

Атака дронів на Харків та Запоріжжя 19 квітня: перші подробиці

Повітряна тривога у Запорізькій області тривала з 21:57 минулої доби до 04:05 ночі 19 квітня. У Харківській області тривала довше, ще з 21:05, але в самому Харкові її оголосили о 03:35.

Приблизно о 4 ранку майже одночасно надійшла інформація від влади в обох областях про наслідки нальоту "Шахедів".

Зокрема, міський голова Харкова Ігор Терехов написав, що зафіксовано приліт "Шахеда" по приватному сектору Київського району. Деталі уточнюють. Повітряна тривога на момент публікації в цьому регіоні тривала.

Ігор Терехов написав, що зафіксовано приліт "Шахеда" по приватному сектору Київського району. Деталі уточнюють. Повітряна тривога на момент публікації в цьому регіоні тривала. А керівник Запорізької ОВА Іван Федоров написав, що росіяни атакували обласний центр, тобто місто Запоріжжя, "Шахедами", внаслідок чого сталася пожежа. На місці працюють екстрені служби, а інформація щодо руйнувань та потерпілих також уточнюють.

Додамо, що цієї ж ночі ворог атакував Суми та Одесу. Там чули вибухи та роботу нашої Протиповітряної оборони.

Зверніть увагу, що оперативно про повітряні тривоги, ракетні небезпеки, загрози від ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати в нашому телеграмі.