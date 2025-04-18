Якщо у вашій області оголошено повітряну тривогу – наполегливо закликаємо пройти в укриття. Для яких регіонів є загроза "Шахедів" – повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
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У яких областях є загроза атаки дронами
22:59, 18 квітня
- Декілька груп БпЛА на Харківщині курсом на Дніпропетровщину.
- Декілька груп БпЛА повз Запорізьку область курсом на Дніпропетровщину.
- БпЛА з Дніпропетровщини на Донеччину.
22:53, 18 квітня
Ворожий БпЛА курсом на Краматорськ!
22:27, 18 квітня
Пуски КАБ ворожою тактичною авіацією на Сумщину!
22:26, 18 квітня
Група БпЛА повз Запорізьку область курсом на Дніпропетровщину.