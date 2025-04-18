Якщо у вашій області оголошено повітряну тривогу – наполегливо закликаємо пройти в укриття. Для яких регіонів є загроза "Шахедів" – повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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У яких областях є загроза атаки дронами

22:59, 18 квітня Декілька груп БпЛА на Харківщині курсом на Дніпропетровщину.

Декілька груп БпЛА повз Запорізьку область курсом на Дніпропетровщину.

БпЛА з Дніпропетровщини на Донеччину.

22:53, 18 квітня Ворожий БпЛА курсом на Краматорськ!

22:27, 18 квітня Пуски КАБ ворожою тактичною авіацією на Сумщину!