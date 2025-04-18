Если в вашей области объявлена воздушная тревога – настоятельно призываем пройти в укрытие. Для каких регионов есть угроза "Шахедов" – сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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В каких областях есть угроза атаки дронами

22:59, 18 апреля Несколько групп БпЛА на Харьковщине курсом на Днепропетровщину.

Несколько групп БпЛА мимо Запорожской области курсом на Днепропетровщину.

БпЛА с Днепропетровщины на Донетчину.

22:53, 18 апреля Вражеский БпЛА курсом на Краматорск!

22:27, 18 апреля Пуски КАБ вражеской тактической авиацией на Сумщину!