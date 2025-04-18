Если в вашей области объявлена воздушная тревога – настоятельно призываем пройти в укрытие. Для каких регионов есть угроза "Шахедов" – сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
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В каких областях есть угроза атаки дронами
22:59, 18 апреля
- Несколько групп БпЛА на Харьковщине курсом на Днепропетровщину.
- Несколько групп БпЛА мимо Запорожской области курсом на Днепропетровщину.
- БпЛА с Днепропетровщины на Донетчину.
22:53, 18 апреля
Вражеский БпЛА курсом на Краматорск!
22:27, 18 апреля
Пуски КАБ вражеской тактической авиацией на Сумщину!
22:26, 18 апреля
Группа БпЛА мимо Запорожской области курсом на Днепропетровщину.