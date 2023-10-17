Журналісти видання Le Soir розповіли, що чоловік стріляв по громадянах міста прямо зі скутера. Він робив, викрикуючи арабський вираз "Аллах Акбар".

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У Бельгії чоловік влаштував стрілянину під час футбольного матчу

Журналісти розповіли, що о 19:14 за місцевим часом у Брюсселі озброєний чоловік, одягнений у флуоресцентний жилет, зістрибнув зі скутера. Він стріляв у перехожих і переслідував людей, які ховаються в будівлях, де розташовані офіси Фламандського житлового фонду.

Зокрема, на кадрах, які розповсюдили у мережі видно, як озброєний терорист збиває чоловіка всередині будівлі зі зброї типу АР-15, а потім добиває його кулею в голову.

За даними бельгійських правоохоронних органів, загинуло двоє людей – це були шведські вболівальники, країни, яка протистояла Бельгії у рамках відбіркового матчу до Євро-2024. Ще одна особа отримала кульові поранення, це був водій таксі.

Автори матеріалу розповіли, що після стрілянини чоловік повернувся на свій скутер, кричачи "Аллах Акбар" (з арабської перекладається, як "Бог великий" – 24 Канал). Наразі він перебуває на волі.

Підозрюваним міг бути виходець із Тунісу

Журналісти зазначили, що, згідно з першими елементами розслідування, ймовірного злочинця звуть Абдесалем. Це 45-річний тунісець, який проживає в Брюсселі. Наразі у його будинку правоохоронці вже провели обшук.



Імовірний підозрюваний у вчиненні стрілянини тунісець Абдесалем / Фото Le Soir

Одразу після інциденту виступив прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо. Він назвав цей вчинок "боягузливим нападом" і підтвердив, що зловмисник націлився саме на громадян Швеції.

Після цієї перестрілки матч Бельгія – Швеція був зупинений на перерві з рахунком в один гол. Після цього поліція закрила стадіон імені Короля Бодуена, де проходив матч, з міркувань безпеки.

Передбачуваний злочинець також залишив принаймні два відео у своїх соціальних мережах, одне перед стріляниною, а інше одразу після, де він носить той самий жилет, який надягнув і під час нападу. На кадрах чоловік говорить арабською, представляючи себе "моджахедом" (борцем – 24 Канал) "за справу Бога за Ісламську державу".

Слава Богу, ваш брат Абдесалем помстився мусульманам. Я щойно вбив трьох шведів,

– заявив він на одному з відео.

Александр Де Кроо також висловив свої співчуття прем'єр-міністру Швеції Ульфу Крістерссону, сказавши, що його думки з родинами та друзями, які втратили близьких.

Увечері після стрілянини Кризовий центр на федеральному рівні надзвичайної ситуації попросив жителів Брюсселя уникати будь-яких непотрібних поїздок і не передавати зображення ймовірного нападника. Там також закрили станції метро й трамваїв.

На стадіоні, де проходив матч виявили зброю

Автори матеріалу зазначили, що Кризовий центр терміново розробив план евакуації тисяч уболівальників, які відвідували матч. Поліція також супроводжувала й шведських гравців, яких безпечно доставили в аеропорт.

За інформацією видання, біля стадіону також виявили невідому зброю. Однак, за словами журналістів, вона не пов'язана зі стріляниною, яка сталася біля площі Сентелет.

У Кризовому центрі уточнили, що наразі жоден елемент не вказує на потенційний зв'язок цієї стрілянини з ізраїльсько-палестинською ситуацією. Водночас вони нагадали, що кілька "антимусульманських" активістів нещодавно спалили копії Корану у Швеції, зробивши країну мішенню для ісламістських груп і рухів.

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