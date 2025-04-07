Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на американський Інститут вивчення війни.

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Що пише про ситуацію на фронті ISW

У ніч на 6 квітня російські війська провели масовану атаку ракетами та дронами по Україні. Вороги цілилися по житлових і цивільних об’єктах у Київській, Сумській, Харківській, Кіровоградській, Хмельницькій, Черкаській та Миколаївській областях, а також атакували Київську область п'ятьма балістичними ракетами "Іскандер-М".

Окрім повітряних атак ISW аналізував бойові дії на фронті.

  • За даними Інституту, російські війська нещодавно просунулися до Сумської області. Окупанти рухалися в північно-східному напрямку від Гуєво Курської області неподалік Басівки Сумської області. Російські війська острілюють прикордонні населені пункти в Сумській, Чернігівській та Харківській областях та переміщують особовий склад до північного кордону України. Але українські військові зазначають, що загрози нового наступу немає.
  • Також українські війська минулої доби продовжували наступальні дії в Білгородській області, але не просунулися.

  • Наземних бойових дій на Харківському напрямку 6 квітня не відбувалося, оскільки російські війська на цьому напрямку перегруповуються. Минулого тижня ЗСУ "вперше за довгий час" відбили масований штурм російської піхоти на півночі Харківської області.

  • Росіяни нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку біля Кам’янки та в районі Піщаного та Новоєгорівки.

  • Нещодавно українські війська просунулися в напрямку Борової біля Нової Кругляківки, Загризового та Надії.

  • Російські війська продовжили наступальні дії на Лиманському напрямку, але не мали успіху. Вони рухалися в районі Нового, Колодязів, Новолюбівки, Ямполівки, Греківки, Новомихайлівки та Зеленої Долини. Противник веде штурм із протитанковими мінами, які потім намагається підірвати на українських позиціях.

  • Окупанти продовжували наступ на Сіверському напрямку в районі Білогорівки, Григорівки та Верхньокам'янського. Росіяни використовують артилерію, авіацію та безпілотники, а також атакують невеликими групами піхоти, намагаючись знайти слабкі місця в українській обороні.

Ситуація на фронті станом на 6 квітня / Карти ISW

  • Російські війсьові наступали на Часівярському напрямку біля самого Часового Яру, Маркового, Курдюмівки та Білої Гори.

  • Російські війська нещодавно насиупали на Торецькому напрямку. Вони просунулися вздовж вулиці Енхельса в північній частині Торецька. Також вороги наступали біля Дачного, Дружби, Диліївки, Кримського, Валентинівки, Сухої Балки, Олександрополя, Леонідівки і Романівки. Окупанти перемістили свої зусилля в районі Олександрополя та Пантелеймонівки.

  • Росіяни нещодавно просунулися вздовж вулиці Східної в Удачному, що біля Покровська. Також за даними ISW, російські війська окупували приблизно 22% Лисівки. Окупанти наступали біля Тарасівки, Єлизаветівки, Зеленого Поля, Лисівки, Шевченка, Удачного, Котлярівки, Преображенки, Котлиного, Успенівки, Новоолександрівки, Новосергіївки, Богданівки.

  • Російські війська нещодавно просунулися на Курахівському напрямку. Окупанти просунулися на північ від Андріївки. Вони наступали поблизу Костянтинополя та Розлива. Також ворог продовжував наступ у районі Великої Новосілки, але успіхів не мав.

  • Росіяни продовжували наступальні дії на заході Запорізької області, але не просунулися. Вони намагалися атакувати в районі Малої Токмачки, Новоандріївки, Кам’янського, Степового, Щербаків і Малих Щербаків.

  • Минулої доби окупанти вели обмежені наступальні дії на Придніпровському напрямку, але не просувалися.

Відтак, зі звіту можна зробити висновок, що українські війська нещодавно просунулися поблизу Борової, а російські окупанти мають успіхи в Курській області та біля кордонів Сумської області, а також поблизу Куп’янська, Торецька, Покровська та Курахового.