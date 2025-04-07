Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на американський Інститут вивчення війни.

Дивіться також Понад 130 боєзіткнень на фронті за добу: зведення Генштабу 6 квітня

Що пише про ситуацію на фронті ISW

У ніч на 6 квітня російські війська провели масовану атаку ракетами та дронами по Україні. Вороги цілилися по житлових і цивільних об’єктах у Київській, Сумській, Харківській, Кіровоградській, Хмельницькій, Черкаській та Миколаївській областях, а також атакували Київську область п'ятьма балістичними ракетами "Іскандер-М".

Окрім повітряних атак ISW аналізував бойові дії на фронті.

За даними Інституту, російські війська нещодавно просунулися до Сумської області . Окупанти рухалися в північно-східному напрямку від Гуєво Курської області неподалік Басівки Сумської області. Російські війська острілюють прикордонні населені пункти в Сумській, Чернігівській та Харківській областях та переміщують особовий склад до північного кордону України. Але українські військові зазначають, що загрози нового наступу немає.

. Окупанти рухалися в північно-східному напрямку від Гуєво Курської області неподалік Басівки Сумської області. Російські війська острілюють прикордонні населені пункти в Сумській, Чернігівській та Харківській областях та переміщують особовий склад до північного кордону України. Але українські військові зазначають, що загрози нового наступу немає. Також українські війська минулої доби продовжували наступальні дії в Білгородській області , але не просунулися.

, але не просунулися. Наземних бойових дій на Харківському напрямку 6 квітня не відбувалося, оскільки російські війська на цьому напрямку перегруповуються. Минулого тижня ЗСУ "вперше за довгий час" відбили масований штурм російської піхоти на півночі Харківської області.

Росіяни нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку біля Кам’янки та в районі Піщаного та Новоєгорівки.

Нещодавно українські війська просунулися в напрямку Борової біля Нової Кругляківки, Загризового та Надії.

Російські війська продовжили наступальні дії на Лиманському напрямку , але не мали успіху. Вони рухалися в районі Нового, Колодязів, Новолюбівки, Ямполівки, Греківки, Новомихайлівки та Зеленої Долини. Противник веде штурм із протитанковими мінами, які потім намагається підірвати на українських позиціях.

Окупанти продовжували наступ на Сіверському напрямку в районі Білогорівки, Григорівки та Верхньокам'янського. Росіяни використовують артилерію, авіацію та безпілотники, а також атакують невеликими групами піхоти, намагаючись знайти слабкі місця в українській обороні.

Ситуація на фронті станом на 6 квітня / Карти ISW

Російські війсьові наступали на Часівярському напрямку біля самого Часового Яру, Маркового, Курдюмівки та Білої Гори.

Російські війська нещодавно насиупали на Торецькому напрямку . Вони просунулися вздовж вулиці Енхельса в північній частині Торецька. Також вороги наступали біля Дачного, Дружби, Диліївки, Кримського, Валентинівки, Сухої Балки, Олександрополя, Леонідівки і Романівки. Окупанти перемістили свої зусилля в районі Олександрополя та Пантелеймонівки.

Росіяни нещодавно просунулися вздовж вулиці Східної в Удачному, що біля Покровська . Також за даними ISW, російські війська окупували приблизно 22% Лисівки. Окупанти наступали біля Тарасівки, Єлизаветівки, Зеленого Поля, Лисівки, Шевченка, Удачного, Котлярівки, Преображенки, Котлиного, Успенівки, Новоолександрівки, Новосергіївки, Богданівки.

Російські війська нещодавно просунулися на Курахівському напрямку . Окупанти просунулися на північ від Андріївки. Вони наступали поблизу Костянтинополя та Розлива. Також ворог продовжував наступ у районі Великої Новосілки, але успіхів не мав.

Росіяни продовжували наступальні дії на заході Запорізької області , але не просунулися. Вони намагалися атакувати в районі Малої Токмачки, Новоандріївки, Кам’янського, Степового, Щербаків і Малих Щербаків.

Минулої доби окупанти вели обмежені наступальні дії на Придніпровському напрямку, але не просувалися.

Відтак, зі звіту можна зробити висновок, що українські війська нещодавно просунулися поблизу Борової, а російські окупанти мають успіхи в Курській області та біля кордонів Сумської області, а також поблизу Куп’янська, Торецька, Покровська та Курахового.