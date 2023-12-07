Правоохранители склоняются к мнению, что скорее всего стрельбу в центре города устроили местные банды.

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Среди раненых – помощница евродепутата

Как сообщают СМИ, накануне около 19:30 на авеню la Toison d'Or неизвестный или неизвестные открыли стрельбу. Ранения получили четыре человека. Один из пострадавших получил тяжелые травмы.

Среди потерпевших – помощница евродепутата от Европейской народной партии. Известно, что женщина была ранена и доставлена в больницу. Ее жизни ничего не угрожает.

Мэр коммуны Иксель Кристос Доулкеридис считает, что инцидент может быть связан с разборками по наркотикам.

Также медиа сообщают, что начавших стрельбу злоумышленников пока задержать не удалось.

Теракт в Брюсселе

В столице Бельгии 16 октября неподалеку от стадиона имени короля Бодуэна, где проходил матч отбора на Евро-2024 между сборными Бельгии и Швеции, злоумышленник застрелил двух футбольных болельщиков, одетых в футболки шведской сборной по футболу. Сделал он это под крик "Аллаху Акбар".

Тогда матч Бельгия – Швеция остановили.

Самого преступника Абдесалем Лассуэ смогли разыскать только к утру 17 октября. Во время задержания он сопротивлялся, поэтому правоохранители вынужденно открыли огонь. С ранениями мужчину госпитализировали, однако он скончался в реанимации.

Впоследствии стало известно, что полиции удалось задержать сообщника Лассуэ, продавшего тому оружие для нападения. Соучастником теракта оказался 44-летний тунисец, проживавший в Тервюрене.