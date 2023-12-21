Об инциденте сообщает полиция Чехии и местные СМИ. Согласно сообщениям, смертельная стрельба произошла в здании факультета искусств.
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Стрельба в университете Праги
Стрельба произошла в Карловом университете, расположенном на площади Яна Палаха в центре Праги, около 15:55 по местному времени (16:55 по киевскому времени). В настоящее время прилегающая территория полностью перекрыта.
По предварительной информации, в результате стрельбы есть несколько жертв. Также известно о десятках раненых, но точное количество пострадавших в полиции пока не называли.
По предварительной информации, можем подтвердить, что на месте происшествия есть погибшие и раненые,
– сообщили в полиции.
В центре Праги произошла стрельба: смотрите видео
Пока все здание университета эвакуируют. В полиции также добавили, что нападавшего уже ликвидировали.
Площадь возле университета, где произошла стрельба, перекрыли: смотрите видео
Министр внутренних дел Чехии призвал граждан, находящихся в центре Праги, не приближаться к месту, где произошла стрельба, а также следовать указаниям полиции. Сейчас на площади продолжают работать правоохранители.
В Карловом университете произошла стрельба – больше в галерее
На месте смертельной стрельбы также работают спасатели и медики. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. Как сообщают местные СМИ, среди пострадавших есть легкие, средние и тяжелые раненные.
В сети также сообщают, что во второй половине дня сотрудники университета и студенты получили электронные письма, в которых говорилось, что им необходимо забаррикадироваться. Как рассказывают свидетели журналистам, они укрывались от стрелка в библиотеке, а также закрывались в кабинетах.
Как в университете скрывались от стрелка
Такие же письма поступили и на электронную почту Школы искусств и промышленности, расположенной на площади Яна Палаха в центре Праги.