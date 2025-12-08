Германия – это страна, где сейчас живет достаточно много украинцев. Но многие даже не подозревают о некоторых недостатках этой страны, сообщает 24 Канал со ссылкой на its.ko.dash.

Какие есть плюсы жизни в Германии

Украинка убеждена, что самый большой плюс Германии – это хорошая логистика, ведь за 58 евро можно добраться до любого уголка страны, или даже поехать за границу.

Ты можешь жить в одном городе, делать маникюр в другом, а встречаться с друзьями вообще в третьем,

– поделилась девушка.

Еще одним преимуществом она считает выплаты для украинцев, ведь они дают возможность взвесить варианты и подумать, как устроиться в новой стране без необходимости беспокоиться из-за денег. Кроме того, вспомнила блогер и о хорошем расположении Германии – ведь эта страна в самом центре Европы, и из нее удобно добираться практически куда угодно.

Украинка рассказала о жизни в Германии: смотрите видео

Какие есть недостатки в Германии?

Самая большая проблема, что раздражает украинку – это постоянная задержка поездов. Поэтому несмотря на то, что билеты недорогие, а поездом можно добраться куда угодно, скорее всего, этот поезд не придет вовремя.

Также меня бесит количество россиян – здесь их реально много, и они чувствуют себя королями,

– пожаловалась украинка.

Кроме того, украинка заметила, что стоимость развлечений и услуг в бьюти-сфере гораздо выше, чем в Украине, но качество "оставляет желать лучшего". Также в немецких магазинах не такой большой выбор продуктов в супермаркетах.

