Если вы планируете путешествие в Париж, тогда перед тем, как бронировать билеты и отправляться, стоит узнать кое-что, о чем обычно не предупреждают туристов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Что нужно знать перед поездкой в Париж?

Первое, о чем предупредила эксперт Тони Буллок – несмотря на то, что большинство парижских магазинов и ресторанов принимают оплату картой, все же стоит иметь при себе немного евро наличными "на всякий случай". Кроме того, чаевые во Франции не считаются обязательными, хотя и желательны – ведь плата за обслуживание обычно уже включена в любой счет.

Но если вы хотите насладиться настоящим французским хлебом и выпечкой, эксперт советует обойти кафе и пекарни, популярные в Инстаграме, а вместо этого пойти в независимые местные булочные.

А вот относительно музеев в Париже туристам стоит знать один лайфхак: в первое воскресенье каждого места вход бесплатный, а резиденты ЕС до 26 лет могут вообще пользоваться бесплатным входным билетом в любое время.

Многие музеи предлагают вечерний график работы – меньше людей и волшебный свет,

– добавила эксперт.

И, конечно, нельзя обойти вниманием главный символ Парижа – Эйфелеву башню. Несмотря на то, что подняться на нее стоит, можно получить не худший вид на город и из менее популярных среди туристов локаций. В частности, точно следует подняться на менее людные башни собора Нотр-Дам или базилики Сакре-Кер-де-Монмартр.



Перед путешествием в Париж следует знать несколько лайфхаков / Фото Pexels

А для туристов, путешествующих с ограниченным бюджетом, идеальным вариантом станет Galeries Lafayette – шикарный универмаг в 9-м округе города, на крышу которого можно подняться бесплатно.

Важнейший совет от эксперта касался Лувра – большого количества очередей можно избежать, если воспользоваться "менее известным" подземным входом "Карусель". А вот относительно питания в ресторанах женщина предупредила, что лучше садиться внутри заведения, ведь места на улице обычно "дороже".

Что еще нужно знать туристам перед поездкой?