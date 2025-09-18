Якщо ви плануєте подорож до Парижа, тоді перед тим, як бронювати квитки та вирушати, варто дізнатися дещо, про що зазвичай не попереджають туристів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Що потрібно знати перед поїздкою до Парижа?

Перше, про що попередила експертка Тоні Буллок – попри те, що більшість паризьких магазинів та ресторанів приймають оплату карткою, все ж варто мати при собі трохи євро готівкою "про всяк випадок". Окрім того, чайові у Франції не вважаються обов'язковими, хоча й бажані – адже плата за обслуговування зазвичай вже включена до будь-якого рахунку.

Але якщо ви хочете насолодитися справжнім французьким хлібом та випічкою, експертка радить оминути кав'ярні та пекарні, що популярні в Інстаграмі, а натомість піти до незалежних місцевих булочних.

А ось щодо музеїв у Парижі туристам варто знати один лайфхак: у першу неділю кожного місця вхід безкоштовний, а резиденти ЄС до 26 років можуть взагалі користуватися безкоштовним вхідним квитком будь-коли.

Багато музеїв пропонують вечірній графік роботи – менше людей і чарівне світло,

– додала експертка.

І, звісно, не можна оминути увагою головний символ Парижа – Ейфелеву вежу. Попри те, що піднятися на неї варто, можна отримати не гірший вид на місто і з менш популярних серед туристів локацій. Зокрема, точно слід піднятися на менш людні вежі собору Нотр-Дам чи базиліки Сакре-Кер-де-Монмартр.



Перед подорожжю до Парижа слід знати кілька лайфхаків / Фото Pexels

А для туристів, що подорожують з обмеженим бюджетом, ідеальним варіантом стане Galeries Lafayette – шикарний універмаг у 9-му окрузі міста, на дах якого можна піднятися безплатно.

Найважливіша порада від експертки стосувалася Лувру – великої кількості черг можна уникнути, якщо скористатися "менш відомим" підземним входом "Карусель". А ось щодо харчування в ресторанах жінка попередила, що краще сідати всередині закладу, адже місця на вулиці зазвичай "дорожчі".

Що ще потрібно знати туристам перед поїздкою?