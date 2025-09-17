З наближенням осені чимало людей планують відпустки, аби уникнути і холодної погоди, і натовпів туристів у улюблених місцях, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Цікаво Аеропорти ЄС охопили масові страйки: коли і де чекати затримок і скасувань рейсів

Що потрібно обов'язково покласти до ручної поклажі?

Успішне пакування – це щось набагато більше, ніж просто складання речей у багаж. І воно також вимагає досвіду та ретельного планування. І саме тому експертка з подорожей Клер Франклін ділиться своїм лайфхаком, який може спростити будь-яку подорож.

Її рекомендація номер один дуже проста – легкий шопер, бажано такий, що легко складається. Дуже часто такі речі стають у пригоді для походів у супермаркет чи купівлі сувенірів – і часто цей необхідний предмет навіть не думають брати у відпустку.

Окрім того, такі сумки чудово використовувати як додатковий елемент у ручній поклажі, якщо ви не можете помістити усі необхідні речі у щоденну сумку, і після проходження контролю безпеки якісь речі довелося забрати в аеропорту в останню хвилину.

Але ще один важливий предмет, який особливо важливо брати під час довгих подорожей – це маска для очей. Вона не тільки заблокує будь-яке освітлення у літаку, але й стане у пригоді, якщо виявиться, що у тимчасовому помешканні немає штор. Також маска може бути зручною, якщо потрібно поспати вдень, аби подолати зміну часових поясів.



Валізу слід пакувати продумано / Фото Pexels

Що ж до самого процесу пакування, експертка радить переконатися, що необхідні для сну речі ви пакуєте останніми. Зокрема, зверху мають лежати зубна щітка та нічний одяг. Це робиться для того, аби вони були легкодоступними після того, як ви прибудете на місце призначення.

Що ще про подорожі потрібно знати?