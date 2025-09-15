В Ryanair путешественникам посоветовали обратить внимание на цвет багажа – и сделать чемоданы более узнаваемыми на карусели. И есть несколько цветов, которые вызывают особенно много проблем, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Какой багаж выбирать не стоит?

Когда говорится о покупке чемодана, большинство людей почти инстинктивно выбирают черные, серые или темно-синие чемоданы. Они безопасны, классические и кажутся наиболее практичными – но все это до момента, когда вы стоите у багажной карусели, и рядом едут пять совершенно одинаковых чемоданов.

Вдруг оказывается, что черный или темно-синий чемодан очень трудно заметить, и вы рискуете взять не тот, а кто-то другой может спутать ваш чемодан со своим. Поэтому Ryanair предупредил пассажиров, что регулярно путешествуют с черными, темно-синими или серыми чемоданами, заменить свой багаж, чтобы избежать путаницы по прибытии.

Для того, чтобы легче находить свой чемодан, вам совсем необязательно покупать новый. Сделать багаж узнаваемым можно, просто добавив цветную багажную бирку или ленту на ручку. Кроме того, Ryanair также советует пассажирам сделать копии своего паспорта, водительского удостоверения и удостоверения личности, и отправить их себе по электронной почте, а также сфотографировать документы и хранить их на телефоне.



Черный багаж трудно узнать на карусели / Фото Pexels

