Отныне дешевых рейсов в Испанию существенно уменьшится – а все из-за напряженной налоговой войны между испанским оператором аэропортов, находящимся под государственным контролем, и Ryanair, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Olive Press.

Что происходит между Ryanair и оператором аэропортов в Испании?

В среду, 3 сентября компания Ryanair заявила, что отменит 36 региональных аэропортов в Испании. Сокращение, обещанные на лето, означают, что пропускная способность сократится на 41% в региональных аэропортах, а на зимний сезон билетов станет на 10% меньше.

С 1 января ирландский перевозчик прекратит рейсы в и из Тенерифе и Виго, а также не будет восстанавливать рейсы, что уже отменены с Херес-де-ла-Фронтера и Вальядолида. Кроме того, лоукостер закрывает и свою базу в северо-западном городе Сантьяго-де-Компостела, а это значит, что там прекратится предоставление 80% услуг.

Сократятся также рейсы в и из:

Сарагосы;

Астурии;

Витории;

Сантандера.

Генеральный директор лоукостера Эдди Уилсон на пресс-конференции заявил, что оператор аэропортов Aana "подвел испанские регионы, аэропорты которых имеют почти 70% свободных мощностей".

Все дело в том, что сборы аэропортов, взимаемые с перевозчиков, в 2026 году вырастут на 6,6% – и Уилсон назвал это "бесстыдным решением".

Те рейсы, что будут отменены в Испанию, вместо этого распределят в другие аэропорты – в частности в Италию, Марокко, Хорватии, Швеции и Венгрии.

Неэффективное управление Aena и испанским правительством непосредственно способствует потере местных рабочих мест, связей и инвестиций,

– заявил гендиректор Ryanair.

Что еще нужно знать о путешествиях Ryanair?