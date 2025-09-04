Отныне дешевых рейсов в Испанию существенно уменьшится – а все из-за напряженной налоговой войны между испанским оператором аэропортов, находящимся под государственным контролем, и Ryanair, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Olive Press.
Что происходит между Ryanair и оператором аэропортов в Испании?
В среду, 3 сентября компания Ryanair заявила, что отменит 36 региональных аэропортов в Испании. Сокращение, обещанные на лето, означают, что пропускная способность сократится на 41% в региональных аэропортах, а на зимний сезон билетов станет на 10% меньше.
С 1 января ирландский перевозчик прекратит рейсы в и из Тенерифе и Виго, а также не будет восстанавливать рейсы, что уже отменены с Херес-де-ла-Фронтера и Вальядолида. Кроме того, лоукостер закрывает и свою базу в северо-западном городе Сантьяго-де-Компостела, а это значит, что там прекратится предоставление 80% услуг.
Сократятся также рейсы в и из:
- Сарагосы;
- Астурии;
- Витории;
- Сантандера.
Генеральный директор лоукостера Эдди Уилсон на пресс-конференции заявил, что оператор аэропортов Aana "подвел испанские регионы, аэропорты которых имеют почти 70% свободных мощностей".
Все дело в том, что сборы аэропортов, взимаемые с перевозчиков, в 2026 году вырастут на 6,6% – и Уилсон назвал это "бесстыдным решением".
Те рейсы, что будут отменены в Испанию, вместо этого распределят в другие аэропорты – в частности в Италию, Марокко, Хорватии, Швеции и Венгрии.
Неэффективное управление Aena и испанским правительством непосредственно способствует потере местных рабочих мест, связей и инвестиций,
– заявил гендиректор Ryanair.
Что еще нужно знать о путешествиях Ryanair?
- Осторожными стоит быть не только операторам аэропортов, но и путешественникам, путешествующих с Ryanair – ведь отныне работники компании будут получать большие бонусы за выявление чрезмерного багажа. А это значит, что проверки станут даже более строгими.
- Но если вы не будете иметь при себе карты с достаточной суммой денег, а у вас обнаружат чрезмерный багаж, вы можете пропустить свой рейс: и об этом правиле Ryanar знают не все пассажиры.
- Кроме того, важно следить еще и за тем, чтобы не допустить простой ошибки в бронировании – она может обойтись невнимательным пассажирам в 3000 гривен.