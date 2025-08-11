К сожалению, в аэропортах существует немало правил, о которых знают далеко не все отдыхающие – и поэтому можно попасть в беду, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express. Одно правило, которое точно стоит запомнить, касается багажа Ryanair.

Малоизвестное правило Ryanair относительно багажа

Худший кошмар многих путешественников – это когда работники аэропорта отводят их в сторону, чтобы проверить размеры ручной клади непосредственно перед посадкой. Авиакомпания Ryanair имеет правило о том, что пассажиры могут бесплатно проносить сумку, но она должна соответствовать строгим требованиям по размерам.

Недавно согласно законодательству ЕС эти размеры были увеличены до 40x30x20 сантиметров. Впрочем, если сумка больше хотя бы на несколько сантиметров, с пассажиров взимается штраф – и именно здесь они могут столкнуться с правилом, о котором многие даже не догадываются.



Правила относительно багажа очень важны / Фото Pexels

На выходах на посадку Ryanair применяет безналичную политику – и это может привести к неприятностям для многих пассажиров. Это значит, что если пассажир готов оплатить сбор, то без карточки он не сможет сесть на борт со своим багажом.

Наша политика в отношении багажа проста: если он помещается в наш размер багажа (который больше наших согласованных размеров), его можно взять бесплатно,

– поделился представитель компании.

Но если багаж не влезает в измеритель размера, нужно оплатить сбор за багаж у выхода на посадку. Вот только если у вас нет достаточно денег на карточке, рассчитаться не получится, ведь наличные не принимают.

Впрочем, эти сборы платит всего 0,1% от пассажиров, летящих с Ryanair. Остальные придерживаются правил относительно размера багажа и не имеют никаких проблем при посадке.

