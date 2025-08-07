Жизнь в Италии, безусловно, имеет множество преимуществ, но и без минусов не обойтись – и блогер Анастасия убеждена, что подходит она не для всех, сообщает 24 Канал со ссылкой на topolnitskaa.

Интересно Переехала в Лиссабон и осталась: украинка рассказала о 4 причинах жить в городе

Почему жизнь в Италии не для всех?

Блогерша убеждена, что для людей, которые ценят красоту, Италия – это настоящий рай на земле. Страна очень красивая, и здесь есть и море, и Альпы, и невероятные поля и цветущие террасы.

Даже есть апельсиновые деревья в городе. Ради этого точно стоит приехать,

– рассказала блогерша.

Впрочем, для любителей "все и сразу" Италия точно не подойдет: девушка поделилась, что для того, чтобы провести интернет или отремонтировать кондиционер, придется ждать мастеров неделями. И когда она заказывала услугу, мастер даже не пришел на первую запланированную дату.

Украинка рассказала о жизни в Италии: смотрите видео

По словам Анастасии, Италия – это про консерватизм и бюрократию.

Здесь тебе ни паспорта в телефоне, ни электронной документации. А чтобы оформить одну бумажку, нужен как минимум черный пояс по терпению и уровень С10 по итальянскому языку,

– пошутила она.

И рассказала о своей самой большой ошибке: по прибытии в Италию блогер еще долго не учила язык, надеясь, что вскоре вернется в Украину. Поэтому за три года жизни в Италии она только сейчас может немного объясниться с местными.

К слову, ранее мы уже рассказывали, почему в Италии нельзя заказывать латте – бариста может вас неправильно понять.