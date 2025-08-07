Життя в Італії, безумовно, має безліч переваг, але й без мінусів не обійтися – і блогерка Анастасія переконана, що підходить воно не для всіх, повідомляє 24 Канал з посиланням на topolnitskaa.

Чому життя в Італії не для всіх?

Блогерка переконана, що для людей, які цінують красу, Італія – це справжній рай на землі. Країна надзвичайно красива, і тут є й море, і Альпи, і неймовірні поля та квітучі тераси.

Навіть є апельсинові дерева в місті. Заради цього точно варто приїхати,

– розповіла блогерка.

Втім, для любителів "усе й одразу" Італія точно не підійде: дівчина поділилася, що для того, аби провести інтернет чи відремонтувати кондиціонер, доведеться чекати майстрів тижнями. І коли вона замовляла послугу, майстер навіть не прийшов на першу заплановану дату.

Українка розповіла про життя в Італії: дивіться відео

За словами Анастасії, Італія – це про консерватизм та бюрократію.

Тут тобі ані паспорта в телефоні, ані електронної документації. А щоб оформити один папірець, потрібний як мінімум чорний пояс з терпіння та рівень С10 з італійської мови,

– пожартувала вона.

І розповіла про свою найбільшу помилку: після прибуття до Італії блогерка ще довго не вчила мови, сподіваючись, що незабаром повернеться до України. Через це за три роки життя в Італії вона тільки зараз може трохи порозумітися з місцевими.

