Світлана до переїзду до Лісабона не була у Португалії жодного разу – а втім, відвідавши його, залишилася там на цілий рік, і планує залишатися навіть довше, повідомляє 24 Канал з посиланням на hey_svetyshka.
Цікаво Такий же білосніжний пісок і бірюзове море: 5 локацій у Європі, які гідно замінять Мальдіви
Блогерка поділилася основними причинами, чому їй подобається місто
Люди
Люди у Лісабоні спокійні та дружні, а також завжди готові піти назустріч – Світлана поділилася, що взагалі не мала відчуття, наче вона у місті чужа.
Блогерка розповіла про життя у Лісабоні: дивіться відео
Океан
Це неймовірна сила та енергія – і, здається, я ніколи не звикну, що в будь-який момент можна сісти, приїхати на пляж та дивитися на величезні хвилі,
– поділилася блогерка.
Вона переконана, що океан дозволяє відчувати повну свободу, і тому є дуже важливою перевагою до життя в місті.
Лісабон недорогий для життя
Звісно, недорогою столиця Португалії вважається саме порівняно з іншими європейськими столицями. Вартість продуктів, різних послуг, таксі та кафе у Лісабоні, за словами Світлани, абсолютно адекватна – втім, це не стосується цін на оренду та купівлю житла, які можуть "кусатися".
Атмосфера міста
Лісабон безпечний та наповнений життям, у місті є чимало стильних популярних закладів і часто відбуваються різноманітні події.
Часто ловиш себе на думці, що тобі просто добре,
– додала Світлана.
До слова, варто дізнатися і про переваги життя у Словенії – блогерка поділилася причинами, чому обрала цю країну для переїзду.