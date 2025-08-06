Світлана до переїзду до Лісабона не була у Португалії жодного разу – а втім, відвідавши його, залишилася там на цілий рік, і планує залишатися навіть довше, повідомляє 24 Канал з посиланням на hey_svetyshka.

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Блогерка поділилася основними причинами, чому їй подобається місто

Люди

Люди у Лісабоні спокійні та дружні, а також завжди готові піти назустріч – Світлана поділилася, що взагалі не мала відчуття, наче вона у місті чужа.

Блогерка розповіла про життя у Лісабоні: дивіться відео

Океан

Це неймовірна сила та енергія – і, здається, я ніколи не звикну, що в будь-який момент можна сісти, приїхати на пляж та дивитися на величезні хвилі,

– поділилася блогерка.

Вона переконана, що океан дозволяє відчувати повну свободу, і тому є дуже важливою перевагою до життя в місті.

Лісабон недорогий для життя

Звісно, недорогою столиця Португалії вважається саме порівняно з іншими європейськими столицями. Вартість продуктів, різних послуг, таксі та кафе у Лісабоні, за словами Світлани, абсолютно адекватна – втім, це не стосується цін на оренду та купівлю житла, які можуть "кусатися".

Атмосфера міста

Лісабон безпечний та наповнений життям, у місті є чимало стильних популярних закладів і часто відбуваються різноманітні події.

Часто ловиш себе на думці, що тобі просто добре,

– додала Світлана.

До слова, варто дізнатися і про переваги життя у Словенії – блогерка поділилася причинами, чому обрала цю країну для переїзду.