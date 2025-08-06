Например, в Украине можно насладиться латте в любое время дня и без лишних слов. Однако, кофейная культура в Италии представляет другой опыт. Как правильно в итальянских заведениях заказать напиток "латте", а не простое молоко, рассказывает 24 Канал со ссылкой на гида @anna.guide.rome.

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Почему в Италии нельзя заказывать латте?

В Италии туристы могут удивиться, узнав, что, заказав "латте" в кафе, получат только молоко. Для тех, кто хочет этот кофейный напиток с молоком, который мы привыкли пить в Украине, следует заказывать "латте маккиато".

Говорите в кафе латте маккиато, если желаете кофеиносодержащий напиток с молоком. Иначе можно ошибочно получить только стакан молока,

– говорит девушка.

Дело в том, что с итальянского языка "латте" переводится непосредственно как "молоко". Отсюда и весь курьез.

Как правильно заказать "латте" в Италии: смотрите видео

Кроме того, гид добавила, что в итальянских барах и ресторанах официанты довольно медленные. Поэтому существует еще одно правило – не подгонять итальянцев, ведь в Риме привыкли к размеренному темпу жизни, а не бешеного, как, например, в Нью-Йорке.

К слову, в Париже важно соблюдать правила дресс-кода, иначе можно просто не попасть в желаемые места.