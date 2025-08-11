На жаль, в аеропортах існує чимало правил, про які знають далеко не всі відпочивальники – і через це можна втрапити у біду, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express. Одне правило, яке точно варто запам'ятати, стосується багажу Ryanair.

Маловідоме правило Ryanair щодо багажу

Найгірший кошмар багатьох мандрівників – це коли працівники аеропорту відводять їх вбік, аби перевірити розміри ручної поклажі безпосередньо перед посадкою. Авіакомпанія Ryanair має правило щодо того, що пасажири можуть безкоштовно проносити сумку, але вона повинна відповідати суворим вимогам щодо розмірів.

Нещодавно згідно з законодавством ЄС ці розміри були збільшені до 40x30x20 сантиметрів. Втім, якщо сумка більша бодай на кілька сантиметрів, з пасажирів стягується штраф – і саме тут вони можуть зіштовхнутися із правилом, про яке чимало людей навіть не здогадуються.



Правила щодо багажу дуже важливі / Фото Pexels

На виходах на посадку Ryanair застосовує безготівкову політику – і це може призвести до неприємностей для багатьох пасажирів. Це значить, що якщо пасажир готовий сплатити збір, то без картки він не зможе сісти на борт зі своїм багажем.

Наша політика щодо багажу проста: якщо він поміщається в наш розмір багажу (який більший за наші узгоджені розміри), його можна взяти безкоштовно,

– поділився речник компанії.

Але якщо багаж не влазить у вимірювач розміру, потрібно сплатити збір за багаж біля виходу на посадку. Ось тільки якщо у вас немає достатньо грошей на картці, розрахуватися не вийде, адже готівку не приймають.

Втім, ці збори сплачує всього 0,1% від пасажирів, що летять з Ryanair. Решта дотримуються правил щодо розміру багажу та не мають жодних проблем під час посадки.

