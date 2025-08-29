Очевидно, что работники захотят воспользоваться возможностью, и будут относиться к пассажирам еще более внимательно. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

В недавнем заявлении генеральный директор авиакомпании Майкл О'Лири сообщил, что с ноября компания повысит бонусы сотрудникам, которые выявляют пассажиров со сверхнормативным багажом.

Премия вырастет с 1,50 до 2,50 евро за каждый случай обнаружения сверхнормативного багажа. Кроме того, будет снят текущий лимит на накопленные таким образом бонусы – сейчас он составляет 80 евро.

Заметим, Ryanair придерживается очень строгих правил перевозки багажа, за нарушение которых пассажиры могут быть оштрафованы на сумму до 85 евро. При этом по самому низкому тарифу авиакомпании путешественникам разрешено брать с собой только одну небольшую сумку, которая должна поместиться под сиденьем перед ними.

О'Лири твердо заявил, что он "абсолютно не просит прощения" за действия своих подчиненных в выявлении и наказании "нарушителей системы".

Я хочу, чтобы наши специалисты по наземному обслуживанию разоблачали людей, которые обманывают систему. Меня до сих пор удивляет количество людей с рюкзаками, которые думают, что пройдут через ворота, а мы не заметим их рюкзак. Мы это сделаем, а за рюкзак заплатите вы,

– сказал он.

В то же время Рори Боланд из Which Travel выразил обеспокоенность по поводу того, что он называет "спекуляцией на багаже", которая, видно, становится важной частью бизнес-модели Ryanair. Он утверждает, что все более сложная политика авиакомпании в отношении багажа является несправедливой по отношению к пассажирам.

