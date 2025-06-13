Авиаперевозчик выразил оптимизм, что штрафы послужат сдерживающим фактором и будут способствовать устранению неприемлемого поведения в самолете. Детали о новых правилах на борту Ryanair рассказывает 24 Канал со ссылкой на Daily Mirror.
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Ryanair ввел штрафы для пассажиров-дебоширов
12 июня 2025 года авиакомпания Ryanair официально объявила о введении штрафа в размере 500 фунтов стерлингов (примерно 590 евро) для пассажиров, что нарушают общественный порядок и чье недисциплинированное поведение приводит к их высадке из самолета.
Авиакомпания отметила, что хотя эта сумма будет базовым штрафом, она потенциально может увеличиваться в зависимости от серьезности нарушения.
Пассажиры ожидают комфортного и беззаботного путешествия с прибытием вовремя, без ненужных препятствий, вызванных небольшим количеством недисциплинированных пассажиров,
– говорится в сообщении.
Кроме того, Ryanair призывает пассажиров и членов экипажа сообщать о любых нарушениях на электронный адрес webtravel@reachplc.com.
К слову, в начале 2025 года авиакомпания Ryanair инициировала судебное разбирательство против пассажира, чье поведение привело к значительным беспорядкам во время полета в апреле 2024 года. Авиакомпания требовала компенсации в размере более 15 000 евро за причиненный ущерб.