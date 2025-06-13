Авіаперевізник висловив оптимізм, що штрафи послужать стримувальним фактором і сприятимуть усуненню неприйнятної поведінки в літаку. Деталі про нові правила на борту Ryanair розповідає 24 Канал з посиланням на Daily Mirror.

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Ryanair запровадив штрафи для пасажирів-дебоширів

12 червня 2025 року авіакомпанія Ryanair офіційно оголосила про запровадження штрафу в розмірі 500 фунтів стерлінгів (приблизно 590 євро) для пасажирів, які порушують громадський порядок і чия недисциплінована поведінка призводить до їхньої висадки з літака.

Авіакомпанія зазначила, що хоча ця сума буде базовим штрафом, вона потенційно може збільшуватися залежно від серйозності порушення.

Пасажири очікують комфортної та безтурботної подорожі з прибуттям вчасно, без непотрібних перешкод, спричинених невеликою кількістю недисциплінованих пасажирів,

– йдеться у повідомленні.

Крім того, Ryanair закликає пасажирів та членів екіпажу повідомляти про будь-які порушення на електронну адресу webtravel@reachplc.com.

До слова, на початку 2025 року авіакомпанія Ryanair ініціювала судовий розгляд проти пасажира, чия поведінка призвела до значних заворушень під час польоту у квітні 2024 року. Авіакомпанія вимагала компенсації у розмірі понад 15 000 євро за завдані збитки.