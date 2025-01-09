Дії пасажира зірвали рейс

Позов подано до Окружного суду Ірландії, розповідає 24 Канал з посиланням на повідомлення компанії.

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В релізі пояснено, що пасажир, проти якого подано позов, зірвав рейс FR7124 з Дубліна до Лансароті 9 квітня минулого року.

"Через його неадекватну поведінку рейс був перенаправлений до Порту, де його було затримано на ніч", – ідеться у повідомлені.

У чому звинуватили чоловіка

Дії пасажира призвели до того, що 160 пасажирів "зіткнулися з непотрібними перешкодами, а також втратили цілий день своєї відпустки".

Представник Ryanair висловив несхвалення щодо цієї ситуації, яка була спричинена діями одного недисциплінованого пасажира, заявивши: "Неприйнятно, що пасажири, багато з яких подорожують з сім'єю або друзями, щоб насолодитися своєю відпусткою, страждають від непотрібних збоїв і втрачають час відпустки.