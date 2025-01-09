Ці лайфхаки будуть корисними особливо для тих, хто часто літає в літаках. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на тікток-сторінку @zinachka_cabin_crew.

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Секрети комфортного польоту від стюардеси

Візьміть з собою вологі антисептичні серветки. В літаку досить брудно, тому не нехтуйте правилами гігієни.

Приготуйте собі невеличку косметичку, де у вас буде: зубна щітка, крем для рук, бальзам для губ та інші необхідні дрібниці.

Одягайте зручний одяг, до прикладу лосини та худі.

Майте при собі теплі шкарпетки, адже в літаку може бути холодно.

Оскільки гарячі напої в салоні дорогі, прихопіть із собою термос з кавою або чаєм. У літаку стюардеси не відмовлять у кип'ятку.

Також у салон можна взяти снеки, щоб перекусити.

Майте при собі маленьку аптечку.

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Крім цього, бортпровідниця радить наперед завантажити на свій гаджет фільм чи серіал. За її словами, тоді політ пройде справді на найвищому рівні.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як отримати більше місця для ніг у літаку.