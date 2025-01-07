Тож, очевидно, їх цікавить, чому в пасажирських літаках немає парашутів. На це питання відповіла стюардеса з ніком @lvovna_morkovna, передає 24 Канал.
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Чому пасажирам літаків не видають парашути
Згідно з міжнародними правилами, наявність парашутів у літаку неефективна та невигідна. На цьому наголосила і бортпровідниця у своєму відеоролику, додавши, що вага літака – не головна причина.
Відсутність парашутів в літаках пов'язана з тим, що вони ніяк не врятують,
– стверджує стюардеса.
Як аргумент, вона навела ймовірний розвиток події: навіть, якби пасажирові видали парашут і він вистрибнув з літака, то через порив вітру просто потрапив би у двигун, який призвів до летального наслідку.
Також на більшій висоті літака, відчинивши двері – можна померти від кисневого голоду. Якщо ж літак падає носом вниз, то це відбуватиметься так швидко, що пасажири просто не встигнуть вистрибнути.
При цьому стюардеса додала, що за 5 років її роботи, не було жодного випадку, який би вимагав евакуюватися.
Відповідь стюардеси: дивіться відео
Висновок
Тож експертка лише підтвердила недоцільність використання парашутів на пасажирських авіалайнерах. Ця концепція непрактична і створює більше проблем, ніж переваг.
До того ж перед їх застосуванням необхідні певні умови, яких часто немає на комерційних рейсах:
- світлий час доби,
- підготовка пасажирів,
- упевненість екіпажу в катастрофічних наслідках посадки,
- фінанси,
- багато часу, якого в нештатних ситуаціях зазвичай не вистачатиме.