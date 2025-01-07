Тож, очевидно, їх цікавить, чому в пасажирських літаках немає парашутів. На це питання відповіла стюардеса з ніком @lvovna_morkovna, передає 24 Канал.

Читайте також Колір має значення: чому ніколи не варто подорожувати з яскравою валізою

Чому пасажирам літаків не видають парашути

Згідно з міжнародними правилами, наявність парашутів у літаку неефективна та невигідна. На цьому наголосила і бортпровідниця у своєму відеоролику, додавши, що вага літака – не головна причина.

Відсутність парашутів в літаках пов'язана з тим, що вони ніяк не врятують,

– стверджує стюардеса.

Як аргумент, вона навела ймовірний розвиток події: навіть, якби пасажирові видали парашут і він вистрибнув з літака, то через порив вітру просто потрапив би у двигун, який призвів до летального наслідку.

Також на більшій висоті літака, відчинивши двері – можна померти від кисневого голоду. Якщо ж літак падає носом вниз, то це відбуватиметься так швидко, що пасажири просто не встигнуть вистрибнути.

При цьому стюардеса додала, що за 5 років її роботи, не було жодного випадку, який би вимагав евакуюватися.

Відповідь стюардеси: дивіться відео

Висновок

Тож експертка лише підтвердила недоцільність використання парашутів на пасажирських авіалайнерах. Ця концепція непрактична і створює більше проблем, ніж переваг.

До того ж перед їх застосуванням необхідні певні умови, яких часто немає на комерційних рейсах: