Сейчас различные авиакомпании применяют собственные правила относительно размера и стоимости ручной клади. Будущая директива ЕС имеет целью установить единый размер сумки, которую пассажирам будет разрешено брать на борт самолета, пишет 24 Канал со ссылкой на Daily Mirror.

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В ЕС изменят требования к перевозке ручной клади

В рамках шага по стандартизации правил авиаперевозок Европейский Союз введет новое требование, которое предусматривает единый размер ручной клади для всех авиакомпаний.

Это правило гарантирует, что пассажиры смогут взять на борт самолета одну сумку без дополнительной платы, и запрещает авиакомпаниям взимать дополнительные сборы за провоз ручной клади.

Нововведение положит конец путанице, когда люди путешествуют рейсами разных авиакомпаний, и багаж может соответствовать требованиям одной из них, но быть слишком большим для другой – тогда в аэропорту их ждут неприятные денежные "сюрпризы",

– говорится в сообщении.

На прошлой неделе министры транспорта ЕС предложили стандартизировать размеры бесплатного багажа для личных вещей, перевозимых под креслами на европейских авиалиниях. Если Европарламент одобрит эту инициативу, пассажиры будут иметь право на бесплатную перевозку одной личной вещи размером до 40x30x15 сантиметров, включая колесики и ручки, которая может поместиться под креслом самолета.

Хотя предложенные правила касаются именно вещей, хранящихся под креслами, они еще не содержат положений относительно чемоданов, размещенных в верхних отсеках самолета.

Какие требования сейчас?

Авиакомпании Ryanair, Wizz Air и easyJet имеют установленные определенные размеры бесплатной ручной клади для своих пассажиров.

Ryanair позволяет ручную кладь размером 40x20x25 сантиметров.

позволяет ручную кладь размером 40x20x25 сантиметров. Wizz Air позволяет немного большие размеры – 40x30x20 сантиметров, с максимальным весом до 10 килограммов.

позволяет немного большие размеры – 40x30x20 сантиметров, с максимальным весом до 10 килограммов. EasyJet позволяет перевозить ручную кладь с размерами 45x36x20 сантиметров.

Эти размеры включают суммарные размеры колес и ручек.

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