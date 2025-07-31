Речь идет об обнаружении сумок, превышающих разрешенные габариты. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Почему Ryanair увеличит бонусы сотрудникам?

Почти с самого начала своей работы авиакомпания Ryanair, чтобы обеспечить соблюдение правил перевозки багажа, ввела денежные вознаграждения для работников. Одна из таких – за выявление нарушений по багажу.

Так, сотрудникам выплачивают 1,50 евро за каждого пассажира, пойманного на попытке пронести на борт самолета чрезмерное количество поклажи. Этот стимул, который называется "бонус за багаж", ограничен примерно 80 евро в месяц на одного работника.

Генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири заявил, что более 99,9% пассажиров придерживаются багажной политики авиакомпании, однако признал, что нарушения все же случаются.

Мы рады делиться с сотрудниками частью сборов за перевес. Сейчас это около 1,50 евро за одну сумку, и мы подумываем увеличить бонус,

– объяснил он.

В сети уже начали высказывать критику, ведь этот шаг еще больше ужесточит и без того строгий подход авиакомпании к соблюдению правил перевозки багажа.

Ryanair увеличила нормы перевозки ручной клади

Ранее авиакомпания Ryanair объявила об увеличении нормы перевозки ручной клади, подняв разрешенный размер примерно на 20%.

Теперь пассажиры могут взять на борт самолета сумку размером 40x30x20 сантиметров без каких-либо дополнительных сборов. Для тех, кто приобрел посадку Priority, также разрешена большая чемодан размером 55x40x20 сантиметров.

В то же время путешественникам следует помнить, что попытка провезти негабаритный багаж может привести к штрафу в размере до 75 евро.