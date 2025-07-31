Мовиться про виявлення сумок, що перевищують дозволені габарити. Про це пише 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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Чому Ryanair збільшить бонуси співробітникам?

Майже з самого початку своєї роботи авіакомпанія Ryanair, щоб забезпечити дотримання правил перевезення багажу, запровадила грошові винагороди для працівників. Одна з таких – за виявлення порушень щодо багажу.

Так, співробітникам виплачують 1,50 євро за кожного пасажира, спійманого на спробі пронести на борт літака надмірну кількість поклажі. Цей стимул, який називається "бонус за багаж", обмежений приблизно 80 євро на місяць на одного працівника.

Генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі заявив, що понад 99,9% пасажирів дотримуються багажної політики авіакомпанії, однак визнав, що порушення все ж трапляються.

Ми раді ділитися зі співробітниками частиною зборів за перевагу. Зараз це близько 1,50 євро за одну сумку, і ми подумуємо збільшити бонус,

– пояснив він.

У мережі вже почали висловлювати критику, адже цей крок ще більше посилить і без того суворий підхід авіакомпанії до дотримання правил перевезення багажу.

Ryanair збільшила норми перевезення ручної поклажі

Раніше авіакомпанія Ryanair оголосила про збільшення норми перевезення ручної поклажі, піднявши дозволений розмір приблизно на 20%.

Тепер пасажири можуть взяти на борт літака сумку розміром 40x30x20 сантиметрів без будь-яких додаткових зборів. Для тих, хто придбав посадку Priority, також дозволена більша валіза розміром 55x40x20 сантиметрів.

Водночас мандрівникам слід пам'ятати, що спроба провезти негабаритний багаж може призвести до штрафу в розмірі до 75 євро.